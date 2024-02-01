В Украине обновили классификатор профессий в ІТ-сфере: что изменилось

Министерство цифровой трансформации совместно с Минэкономики обновило классификатор профессий в сфере ІТ. В список добавили около 30 новых специальностей.

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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве отмечают, что ІТ-индустрия – одна из самых динамичных сфер деятельности в Украине.

"Наши айтовцы успешно работают с искусственным интеллектом или робототехникой, но в документах они все те же "специалисты по информационным технологиям"", - отмечают в Минцифре.

Именно поэтому, чтобы быть up-to-date с отраслью, Минцифра и Минэкономики изменили список устаревших ИТ-профессий.

О каких изменениях идет речь?

В классификатор добавили около 30 новых названий профессий, предложенных бизнесом.

Среди них инженер из ИИ, инженер интернета вещей, разработчик робототехники или облачной инфраструктуры и тому подобное.

Кроме того, в классификаторе обновили названия 6 профессий и изъяли 9 устаревших названий

Ознакомиться с обновленным классификатором можно по ссылке.

ІТ - драйвер экономического развития Украины

Несмотря на полномасштабную войну ІТ, остается одним из крупнейших драйверов экономического развития Украины с долей экспорта 41,5%.

Число айтовцев в Украине постоянно увеличивается. В 2023 году в ІТ работало более 307 тысяч специалистов — это почти на 8% больше, чем в 2022 году.

За данным исследование "IT Research Ukraine 2023: Адаптивность и устойчивость во время войны", реализуемого Львовским ИТ Кластером в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, средняя зарплата в IT — $2 630, что на $270 больше, чем в 2022 году.

Больше специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет, треть специалистов - женщины.

В настоящее время доля IT в ВВП Украины составляет 4,9%, а компания, наняв одного IT-специалиста, создает и сохраняет 2,7 рабочих места.

Источник фото: ua.depositphotos.com