В Україні оновили класифікатор професій у сфері ІТ: що змінилося

Міністерство цифрової трансформації спільно з Мінекономіки оновило класифікатор професій у сфері ІТ. До переліку додали близько 30 нових фахів.

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Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

У відомстві зауважують, що ІТ-індустрія — одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні.

"Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж «спеціалісти з інформаційних технологій»", - наголошують у Мінцифрі.

Саме тому, щоб бути up-to-date з галуззю, Мінцифра та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій.

Про які зміни йдеться?

У класифікатор додали близько 30 нових назв професій, які запропонував бізнес.

Серед них — інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури тощо.

Крім того, у класифікаторі оновили назви 6 професій та вилучили 9 застарілих. назв

Ознайомитися з оновленим класифікатором можна за посиланням.

ІТ - драйвер економічного розвитку України

Попри повномасштабну війну ІТ залишається одним з найбільших драйверів економічного розвитку України з часткою експорту 41,5%.

Кількість айтівців в Україні постійно збільшується. У 2023 році в ІТ працювали понад 307 тисяч спеціалістів — це майже на 8% більше, ніж у 2022.

За даними дослідження "IT Research Ukraine 2023: Адаптивність та стійкість під час війни", реалізованого Львівським ІТ Кластером у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, середня зарплата в IT — $2 630, що на $270 більше, ніж у 2022 році.

Найбільше фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років, третина спеціалістів — жінки.

Наразі частка IT у ВВП України становить 4,9%, а компанія, найнявши одного IT-фахівця, створює та зберігає 2,7 робочих місця.

Джерело фото: ua.depositphotos.com