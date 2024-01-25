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IT мапа України. Як айті-фахівці мігрують, працюють та сплачують податки в різних регіонах країни
Скільки податків сплачують айтівці в різних областях Україні? В яких регіонах відбулась найбільша міграція айтівців? Які айті-хаби в нашій країні активно розвиваються під час війни? Про все це можна дізнатися в дослідженні ІТ Research Ukraine 2023. Редакція Delo.ua розповідає про найцікавіші тренди.
- Що таке IT Research Ukraine 2023
- Що представляє собою українська ІТ-галузь
- Як виглядає регіональна структура української IT спільноти
- Київський хаб: залишається лідером ІТ-індустрії
- Львівський хаб: став осередком релокації
- Харківський хаб: айтівці сплачують податки віддалено
- Хаб Дніпро: приймав релоковані айті-бізнеси
- Одеський хаб: має великий потенціал для розвитку
- Які ключові тренди виділяють автори дослідження
- Що експерти думають про регіональний розподіл айті-галузі
- Як буде розвиватися айті-галузь у 2024 році
Що таке IT Research Ukraine 2023
Delo.ua вже писало про дослідження IT Research Ukraine 2023, яке реалізував Львівський ІТ Кластер. В межах проєкту було опитано понад 7 тис. фахівців та понад 400 компаній в Україні. Нещодавно дослідницька команда деталізувала розділ звіту "Особливості локальних індустрій". Зокрема, була доповнена інформація про:
- кількість ІТ ФОПів у 5-ти головних ІТ-хабах країни.
- обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області загалом за 2022 рік та перше півріччя 2023 року.
- частку Єдиного податку від ІТ-галузі у загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.
Тож сьогодні поговоримо про ці дані детальніше.
Що представляє собою українська ІТ-галузь
За інформацією IT Research Ukraine 2023, під час війни наша IT-галузь продовжує зростати. В цілому, українська технологічна спільнота нараховує 2150 активних верифікованих IT-компаній. За 2023 рік кількість фахівців зросла на 8% до 308 тис. Кожен п’ятий технічний спеціаліст - жінка. Серед них:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- В 2023 році 242 тис. людей проживали в Україні. В 2022 цей показник нараховував 228 тис. фахівців.
- В 2023 році 65 тис. айтівців знаходились за кордоном. В 2022 році таких фахівців було 50-57 тис. Тобто, кількість спеціалістів в інших країнах зросла на 20%.
При цьому в економіці України IT-галузь відіграє помітну роль, оскільки, за даними на 2022 рік, частка айті в ВВП країни складає 4,9%, а внесок ВДВ знаходиться на рівні $5,5 млрд. Також:
- загальний економічний ефект склав $12,74 млрд;
- податків сплачено на $585 млн;
- прямих інвестицій отримано на суму $238 млн.
Як виглядає регіональна структура української IT спільноти
Згідно з дослідженням, у 2023 році кількість айтівців на сході нашої країни зросла на 7%, на заході – на 5%, а на півдні – на 3%. Загалом структура української IT-спільноти за регіональним принципом виглядала так:
- На півночі проживає 37% айтівців. Показник за рік впав на 2%. В хаб входять Київ та область, Житомирська, Чернігівська, Сумська області.
- На заході – 29% (+5%). В хаб входять Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Чернівецька, Закарпатська області.
- На сході – 17% (+7%). В хаб входять Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області.
- В центрі – 9% (-13%). В хаб входять Вінницька, Черкаська, Полтавська, Хмельницька, Кіровоградська області.
- На півдні – 8% (+3%). В хаб входять Одеська, Миколаївська, Херсонська області.
Варто зазначити, що найбільша частка зайнятих айті-фахівців у продуктових компаніях приходиться на північний та південний макрорегіони України, а на заході айтівці частіше залучені до роботи сервісних компаній.
Київський хаб: залишається лідером ІТ-індустрії
Автори дослідження зазначають, що північний ІТ-регіон зберігає лідерські позиції в індустрії за кількістю робочих місць. Зокрема, у 2023 році в Києві та області знаходилось 989 представництв IT-компаній та працювало 85 тис. айті-фахівців.
"Приріст додаткових надходжень від айті-компаній Київської області у 2022 році склав на 12% більше, ніж у 2021-му", - говориться у звіті.
Найцікавіші цифри про київський хаб:
- У 2022 році айті-бізнес сплатив податків на суму $256 млн.
- У першому півріччі 2023 році ІТ-компанії заплатили $154,6 млн податків.
- Станом на перше липня 2023 року частка Єдиного податку від ІТ-галузі склала 26,2% в обсязі сплати Єдиного податку міста.
- За перше півріччя 2023 року кількість ФОП ІТ зросла на 6,1% та склала 85,6 тис. підприємців.
Львівський хаб: став осередком релокації
Західний ІТ регіон займає друге місце за кількістю зайнятих айтівців. Так, минулого року у Львівській області було представлено 599 компаній та працювало 51 тис. фахівців (+41,7%). Тоді айті-бізнес Львівської області сплатив податків на 27,4% більше, ніж у 2021-му.
Загалом податкова картина цього регіону виглядає так:
- У 2022 році айті-компанії сплатили $59,4 млн.
- За першу половину 2023 року місцева айті-галузь заплатила $34,5 млн податків.
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Станом на перше липня 2023 року частка Єдиного податку від айті склала 47% в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.
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В цей період кількість ФОП ІТ в регіоні зросла на 7,8% та склала 31 тис. осіб.
Харківський хаб: айтівці сплачують податки віддалено
Як відмічають автори дослідження, 2022 рік став випробуванням для регіону, оскільки айті-компанії активно релокували свої бізнеси та співробітників. Але незважаючи на масовий тоді від’їзд представників ІТ-галузі з області, податкові надходження в цей період навіть зросли. Так, у 2022 році приріст податків від айтівців в регіоні зріс на 17,8%, у порівнянні з 2021-м.
Причина позитивної динаміки: ІТ-фахівці з Харківської області не змінили свою реєстрацію. Тобто, вони можуть працювати віддалено, але віддають перевагу сплаті податків в рідному регіоні. Варто зазначити, що загалом у 2023 році в Харківській області 262 айті-компанії мали свої представництва, а працювало 20,7 тис. фахівців.
Які податки отримує бюджет від учасників харківського хабу?
- У 2022 році айті-компанії сплатили $68,3 млн.
- В першій половині 2023 року цей показник склав $28,8 млн.
- Станом на перше липня 2023 року частка Єдиного податку від ІТ-компаній склала 50,7% в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.
- Що цікаво, в першій половині 2023 року кількість ФОП ІТ в хабі зросла на 11,1% та склала 35,6 тис. підприємців.
Хаб Дніпро: приймав релоковані айті-бізнеси
У 2022 році кількість айтівців в місті зросла на понад 30%. Загалом минулого року в регіоні були представлені офіси 264 компаній та працювало 18,2 тис. співробітників.
Ключові дані про хаб Дніпро:
- У 2022 році айті-бізнес сплатив $38,4 млн податків.
- За перше півріччя 2023 року компанії заплатили $24,2 млн у вигляді податків.
- Станом на перше липня 2023 року частка Єдиного податку від IT склала 39,1% в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.
- В даний період кількість ФОП IT зросла на 15,4% та склала 23,2 тис. підприємців.
Одеський хаб: має великий потенціал для розвитку
В дослідженні говориться, що в Одеській області спостерігається зростаюча динаміка в ІТ-індустрії. Такі висновки можна зробити на основі збільшення сплачених податків в регіоні. Зокрема, у 2022 році айті-компанії сплатили на 18,7% податків більше, ніж у 2021 році.
Загалом айті-галузь заплатила в цьому регіоні такі податки:
- У 2022 році обсяг сплачених податків склав $27,1 млн.
- В першій половині 2023-го цей показник був $12,3 млн.
- Станом на перше липня 2023 року частка від Єдиного податку від ІТ-галузі склала 26,5% в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.
- В цей період кількість ФОП ІТ зросла на 17,8% та склала 14,2 тис. осіб.
Які ключові тренди виділяють автори дослідження
Керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк в коментарі Delo.ua виділила топ-7 цікавих трендів звіту IT Research Ukraine 2023:
Перший. Більше третини IT-спеціалістів проживають на півночі України, чверть – на заході.
"Примітно, що у 2023 році кількість айтівців на заході України в абсолютному вимірі зросла на 34,7%, у порівнянні з даними IT Research Resilience за 2022 рік. Тоді відносна частка становила 24% від усіх IT-фахівців в Україні", - звертає увагу Ярина Возняк.
Другий. Найвища частка зайнятих у продуктових компаніях – у північному та південному макрорегіонах. А от ІТ-фахівці західних областей частіше залучені до роботи сервісних компаній.
Третій. Київському хабу вдалося зберегти позицію лідера ІТ-індустрії, як за кількістю робочих місць прямої зайнятості, так і за кількістю збережених та створених робочих місць у інших індустріях.
"Місто Київ та область залишаються ключовим ІТ-хабом на ринку України", - акцентує Возняк.
Четвертий. Львівська область стала осередком релокації. За останній рік кількість ІТ-спеціалістів на Львівщині зросла на понад 40%.
"Як результат, IT-хаб займає друге місце за кількістю зайнятих та фактично наявних локально спеціалістів", - резюмує експертка.
П’ятий. Для Харківщини релокація бізнесів та спеціалістів стала одним із найбільших викликів. Однак регіон впевнено їх долає. IT-спеціалісти з Харківської області продовжують працювати та залишаються регіональними податковими резидентами, підтримуючи область фінансово.
"Про це свідчать результати сплачених податків у місцеві бюджети. Надходження Єдиного податку у 2022 році в області зросли на 17,8% та залишаються на рівні у 2023-му", - каже Возняк.
Шостий. Внаслідок масового внутрішнього переміщення людей, релокацій бізнесу, зруйнованих університетів східних областей, у Дніпрі збільшилась кількість зайнятих у техіндустрії на понад 30% у 2022 році, що сприяло зростанню прямого економічного ефекту ІТ-галузі, скоригованого на міграцію.
Сьомий. Акумульовані податкові надходження показують зростаючу динаміку ІТ-індустрії Одеської області у 2022 році.
"Приріст податкових надходжень від ІТ-компаній Одеської області у 2022 році склав на 18,7% більше, ніж у 2021 році", - підкреслює Возняк.
Що експерти думають про регіональний розподіл айті-галузі
З повномасштабним вторгненням та релокацією офісів та співробітників, існувала невизначеність щодо розподілення ІТ-компаній в Україні за регіонами, пояснили Delo.ua в Асоціації IT Ukraine. Наразі позиція ITU з цього питання незмінна, – компанія вважається представником того регіону, в якому зареєстрована та сплачує податки.
"Виходячи з цього, відсоток розподілення ІТ-компаній за регіонами з початком повномасштабної війни майже не змінився, адже ІТ-компанії продовжують працювати та сплачувати податки в Харкові, Одесі, Дніпрі, Києві та інших регіонах. А самі працівники можуть вільно переміщатися Україною, працювати там, де відчувають себе безпечніше. Одна з переваг ІТ-ринку – можливість працювати в гібридному (змішаному) режимі чи онлайн", - вважають в ITU.
Також в Асоціації IT Ukraine зазначають: незважаючи на повномасштабну війну, айті-галузь продовжує стабільно сплачувати податки в бюджети всіх рівнів. Зокрема:
- У 2022 році ІТ-компанії сплатили 34 млрд грн податків.
- За 11 місяців 2023 року ІТ-індустрія сплатила до зведеного бюджету України 33,44 млрд грн.
"З 2010 року ІТ-галузь стала другою за величиною експортною галуззю України: експорт ІТ-послуг зріс у 18,2 разів, у 2022 році склав $7.3 млрд. Частка експорту комп’ютерних послуг у загальному експорті послуг України за цей час зросла у понад 20 разів та у 2022 році склала 45,6%", - звертають увагу в ITU.
Як буде розвиватися айті-галузь у 2024 році
Передбачити, яким буде регіональний розподіл в техспільноті у 2024 році завдання не з простих, каже Ярина Возняк з Львівського ІТ Кластера. Справа в тому, що будь-які зміни в IT-хабах, зокрема і міграція фахівців, залежать від подій на фронті, його близькості до регіони, інтенсивності обстрілів тощо.
"Також результати IT Research Ukraine свідчать про відтік спеціалістів від областей заходу та притік у Київську та Харківську області. Крім того, кожен п’ятий з тих, хто переїздив поверталися з-за кордону. Ймовірно, ця тенденція збережеться, якщо безпекова ситуація не буде радикально змінюватися", - вважає експертка.
Також Возняк зазначає, що судячи із міграційних настроїв, найближчим часом 3,5% від усіх айтівців, що перебувають в Україні, планують або мають наміри повернутись в рідні міста, і ще 5,9% - планують переїзд в іншу локацію в Україні, що не пов’язана з поточним місцем перебування.
Своєю чергою, в ITU кажуть, що для розвитку айті-галузі потрібно вирішити питання бронювання, оскільки цифра у 1% заброньованих від всієї ІТ-індустрії критично мала, – це близька 3500 осіб з понад 360 тис. ІТ-фахівців.
"Складність із бронюванням ключових ІТ-фахівців, яку ми маємо, негативно впливає на стан експорту та збереження темпів зростання галузі. Можливість короткострокових відряджень ключових працівників ІТ-компаній необхідна, щоб зберегти контракти та отримати нових клієнтів", - кажуть в асоціації.
Наразі дозвіл на виїзд мають або можуть отримати лише дві категорії чоловіків, що працюють в ІТ:
- заброньовані від мобілізації;
- ті, що мають інші підстави для відстрочки від мобілізації.
"Процедура бронювання, як і процедура виїздів за кордон, є загальною для всіх індустрій, тому вона не враховує особливості ІТ-індустрії, і як наслідок – це відчутно впливає на ІТ-галузь. В умовах війни в Україні та обмежених можливостей для виїзду та спілкування з клієнтами з-за кордону, боротьба за утримання та залучення нових клієнтів є ще одним викликом 2024 року", - кажуть в ITU.
Але ІТ – це глобальна індустрія, яка розвивається на міжнародних ринках, а не в середині країни. Тому в 2024 році українська айті-галузь має активно представляти можливості компаній на фокусних ринках Великої Британії, Польщі, Німеччини, США, Японії тощо.