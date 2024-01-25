IT мапа України. Як айті-фахівці мігрують, працюють та сплачують податки в різних регіонах країни

Скільки податків сплачують айтівці в різних областях Україні? В яких регіонах відбулась найбільша міграція айтівців? Які айті-хаби в нашій країні активно розвиваються під час війни? Про все це можна дізнатися в дослідженні ІТ Research Ukraine 2023. Редакція Delo.ua розповідає про найцікавіші тренди.

Що таке IT Research Ukraine 2023

Delo.ua вже писало про дослідження IT Research Ukraine 2023, яке реалізував Львівський ІТ Кластер. В межах проєкту було опитано понад 7 тис. фахівців та понад 400 компаній в Україні. Нещодавно дослідницька команда деталізувала розділ звіту "Особливості локальних індустрій". Зокрема, була доповнена інформація про:

кількість ІТ ФОПів у 5-ти головних ІТ-хабах країни.

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області загалом за 2022 рік та перше півріччя 2023 року.

частку Єдиного податку від ІТ-галузі у загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

Тож сьогодні поговоримо про ці дані детальніше.

Що представляє собою українська ІТ-галузь

За інформацією IT Research Ukraine 2023, під час війни наша IT-галузь продовжує зростати. В цілому, українська технологічна спільнота нараховує 2150 активних верифікованих IT-компаній. За 2023 рік кількість фахівців зросла на 8% до 308 тис. Кожен п’ятий технічний спеціаліст - жінка. Серед них:

В 2023 році 242 тис. людей проживали в Україні. В 2022 цей показник нараховував 228 тис. фахівців.

В 2023 році 65 тис. айтівців знаходились за кордоном. В 2022 році таких фахівців було 50-57 тис. Тобто, кількість спеціалістів в інших країнах зросла на 20%.

При цьому в економіці України IT-галузь відіграє помітну роль, оскільки, за даними на 2022 рік, частка айті в ВВП країни складає 4,9%, а внесок ВДВ знаходиться на рівні $5,5 млрд. Також:

загальний економічний ефект склав $12,74 млрд;

податків сплачено на $585 млн;

прямих інвестицій отримано на суму $238 млн.

Як виглядає регіональна структура української IT спільноти

Згідно з дослідженням, у 2023 році кількість айтівців на сході нашої країни зросла на 7%, на заході – на 5%, а на півдні – на 3%. Загалом структура української IT-спільноти за регіональним принципом виглядала так:

На півночі проживає 37% айтівців. Показник за рік впав на 2%. В хаб входять Київ та область, Житомирська, Чернігівська, Сумська області.

На заході – 29% (+5%). В хаб входять Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Чернівецька, Закарпатська області.

На сході – 17% (+7%). В хаб входять Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області.

В центрі – 9% (-13%). В хаб входять Вінницька, Черкаська, Полтавська, Хмельницька, Кіровоградська області.

На півдні – 8% (+3%). В хаб входять Одеська, Миколаївська, Херсонська області.

Варто зазначити, що найбільша частка зайнятих айті-фахівців у продуктових компаніях приходиться на північний та південний макрорегіони України, а на заході айтівці частіше залучені до роботи сервісних компаній.

Більшість айті-фахівців проживає на Півночі. Джерело: ІТ Research Ukraine 2023. Айтівці в західних областях більше працюють в сервісних компаніях. Джерело: ІТ Research Ukraine 2023. В київському хабі працює більшість айтівців. Джерело: ІТ Research Ukraine 2023.

Київський хаб: залишається лідером ІТ-індустрії

Автори дослідження зазначають, що північний ІТ-регіон зберігає лідерські позиції в індустрії за кількістю робочих місць. Зокрема, у 2023 році в Києві та області знаходилось 989 представництв IT-компаній та працювало 85 тис. айті-фахівців.

"Приріст додаткових надходжень від айті-компаній Київської області у 2022 році склав на 12% більше, ніж у 2021-му", - говориться у звіті.

Найцікавіші цифри про київський хаб:

У 2022 році айті-бізнес сплатив податків на суму $256 млн.

У першому півріччі 2023 році ІТ-компанії заплатили $154,6 млн податків.

Станом на перше липня 2023 року частка Єдиного податку від ІТ-галузі склала 26,2% в обсязі сплати Єдиного податку міста.

За перше півріччя 2023 року кількість ФОП ІТ зросла на 6,1% та склала 85,6 тис. підприємців.

Київський хаб - лідер ІТ-спільноти. Джерело: IT Research Ukraine 2023 В київському хабі працює більше 85 тис. ФОП. Джерело: IT Research Ukraine 2023 В столиці та області працює майже 1000 ІТ-компаній. Джерело: IT Research Ukraine 2023

Львівський хаб: став осередком релокації

Західний ІТ регіон займає друге місце за кількістю зайнятих айтівців. Так, минулого року у Львівській області було представлено 599 компаній та працювало 51 тис. фахівців (+41,7%). Тоді айті-бізнес Львівської області сплатив податків на 27,4% більше, ніж у 2021-му.

Загалом податкова картина цього регіону виглядає так:

У 2022 році айті-компанії сплатили $59,4 млн.

За першу половину 2023 року місцева айті-галузь заплатила $34,5 млн податків.

Станом на перше липня 2023 року частка Єдиного податку від айті склала 47% в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.



В цей період кількість ФОП ІТ в регіоні зросла на 7,8% та склала 31 тис. осіб.



Львів стал осередком релокації ІТ. Джерело: IT Research Ukraine 2023 У львівському хабі працює більше 30 тис. ФОП. Джерело: IT Research Ukraine 2023 У Львівській області працює майже 600 ІТ-компаній. Джерело: IT Research Ukraine 2023 Західний макрорегіон, частина областей. Джерело: IT Research Ukraine 2023

Харківський хаб: айтівці сплачують податки віддалено

Як відмічають автори дослідження, 2022 рік став випробуванням для регіону, оскільки айті-компанії активно релокували свої бізнеси та співробітників. Але незважаючи на масовий тоді від’їзд представників ІТ-галузі з області, податкові надходження в цей період навіть зросли. Так, у 2022 році приріст податків від айтівців в регіоні зріс на 17,8%, у порівнянні з 2021-м.

Причина позитивної динаміки: ІТ-фахівці з Харківської області не змінили свою реєстрацію. Тобто, вони можуть працювати віддалено, але віддають перевагу сплаті податків в рідному регіоні. Варто зазначити, що загалом у 2023 році в Харківській області 262 айті-компанії мали свої представництва, а працювало 20,7 тис. фахівців.

Які податки отримує бюджет від учасників харківського хабу?

У 2022 році айті-компанії сплатили $68,3 млн.

В першій половині 2023 року цей показник склав $28,8 млн.

Станом на перше липня 2023 року частка Єдиного податку від ІТ-компаній склала 50,7% в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

Що цікаво, в першій половині 2023 року кількість ФОП ІТ в хабі зросла на 11,1% та склала 35,6 тис. підприємців.

Релокація бізнесів стала викликом для харківського хабу. Джерело: IT Research Ukraine 2023 В харківському хабі працює понад 35 тис. ФОП. Джерело: IT Research Ukraine 2023

Хаб Дніпро: приймав релоковані айті-бізнеси

У 2022 році кількість айтівців в місті зросла на понад 30%. Загалом минулого року в регіоні були представлені офіси 264 компаній та працювало 18,2 тис. співробітників.

Ключові дані про хаб Дніпро:

У 2022 році айті-бізнес сплатив $38,4 млн податків.

За перше півріччя 2023 року компанії заплатили $24,2 млн у вигляді податків.

Станом на перше липня 2023 року частка Єдиного податку від IT склала 39,1% в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

В даний період кількість ФОП IT зросла на 15,4% та склала 23,2 тис. підприємців.

Хаб Дніпро зріс на 30% у 2022 році. Джерело: IT Research Ukraine 2023 В хабі Дніпро працює більше 23 тис. ФОП. Джерело: IT Research Ukraine 2023 В Дніпропетровській області працює понад 250 ІТ-компаній. Джерело: IT Research Ukraine 2023

Одеський хаб: має великий потенціал для розвитку

В дослідженні говориться, що в Одеській області спостерігається зростаюча динаміка в ІТ-індустрії. Такі висновки можна зробити на основі збільшення сплачених податків в регіоні. Зокрема, у 2022 році айті-компанії сплатили на 18,7% податків більше, ніж у 2021 році.

Загалом айті-галузь заплатила в цьому регіоні такі податки:

У 2022 році обсяг сплачених податків склав $27,1 млн.

В першій половині 2023-го цей показник був $12,3 млн.

Станом на перше липня 2023 року частка від Єдиного податку від ІТ-галузі склала 26,5% в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

В цей період кількість ФОП ІТ зросла на 17,8% та склала 14,2 тис. осіб.

ІТ-спільнота в Одесі розвивається. Джерело: IT Research Ukraine 2023 В одеському хабі працює більше 14 тис. ФОП. Джерело: IT Research Ukraine 2023 В Одеській області працює понад 130 ІТ-компаній. Джерело: IT Research Ukraine 2023 В центральний макрорегіон входять 5 областей. Джерело: IT Research Ukraine 2023

Які ключові тренди виділяють автори дослідження

Керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк в коментарі Delo.ua виділила топ-7 цікавих трендів звіту IT Research Ukraine 2023:

Перший. Більше третини IT-спеціалістів проживають на півночі України, чверть – на заході .

"Примітно, що у 2023 році кількість айтівців на заході України в абсолютному вимірі зросла на 34,7%, у порівнянні з даними IT Research Resilience за 2022 рік. Тоді відносна частка становила 24% від усіх IT-фахівців в Україні", - звертає увагу Ярина Возняк.

Другий. Найвища частка зайнятих у продуктових компаніях – у північному та південному макрорегіонах . А от ІТ-фахівці західних областей частіше залучені до роботи сервісних компаній.

Третій. Київському хабу вдалося зберегти позицію лідера ІТ-індустрії , як за кількістю робочих місць прямої зайнятості, так і за кількістю збережених та створених робочих місць у інших індустріях.

"Місто Київ та область залишаються ключовим ІТ-хабом на ринку України", - акцентує Возняк.

Четвертий. Львівська область стала осередком релокації . За останній рік кількість ІТ-спеціалістів на Львівщині зросла на понад 40%.

"Як результат, IT-хаб займає друге місце за кількістю зайнятих та фактично наявних локально спеціалістів", - резюмує експертка.

П’ятий. Для Харківщини релокація бізнесів та спеціалістів стала одним із найбільших викликів . Однак регіон впевнено їх долає. IT-спеціалісти з Харківської області продовжують працювати та залишаються регіональними податковими резидентами, підтримуючи область фінансово.

"Про це свідчать результати сплачених податків у місцеві бюджети. Надходження Єдиного податку у 2022 році в області зросли на 17,8% та залишаються на рівні у 2023-му", - каже Возняк.

Шостий. Внаслідок масового внутрішнього переміщення людей, релокацій бізнесу, зруйнованих університетів східних областей, у Дніпрі збільшилась кількість зайнятих у техіндустрії на понад 30% у 2022 році, що сприяло зростанню прямого економічного ефекту ІТ-галузі, скоригованого на міграцію.

Сьомий. Акумульовані податкові надходження показують зростаючу динаміку ІТ-індустрії Одеської області у 2022 році.

"Приріст податкових надходжень від ІТ-компаній Одеської області у 2022 році склав на 18,7% більше, ніж у 2021 році", - підкреслює Возняк.

Що експерти думають про регіональний розподіл айті-галузі

З повномасштабним вторгненням та релокацією офісів та співробітників, існувала невизначеність щодо розподілення ІТ-компаній в Україні за регіонами, пояснили Delo.ua в Асоціації IT Ukraine. Наразі позиція ITU з цього питання незмінна, – компанія вважається представником того регіону, в якому зареєстрована та сплачує податки.

"Виходячи з цього, відсоток розподілення ІТ-компаній за регіонами з початком повномасштабної війни майже не змінився, адже ІТ-компанії продовжують працювати та сплачувати податки в Харкові, Одесі, Дніпрі, Києві та інших регіонах. А самі працівники можуть вільно переміщатися Україною, працювати там, де відчувають себе безпечніше. Одна з переваг ІТ-ринку – можливість працювати в гібридному (змішаному) режимі чи онлайн", - вважають в ITU.

Також в Асоціації IT Ukraine зазначають: незважаючи на повномасштабну війну, айті-галузь продовжує стабільно сплачувати податки в бюджети всіх рівнів. Зокрема:

У 2022 році ІТ-компанії сплатили 34 млрд грн податків.

За 11 місяців 2023 року ІТ-індустрія сплатила до зведеного бюджету України 33,44 млрд грн.

"З 2010 року ІТ-галузь стала другою за величиною експортною галуззю України: експорт ІТ-послуг зріс у 18,2 разів, у 2022 році склав $7.3 млрд. Частка експорту комп’ютерних послуг у загальному експорті послуг України за цей час зросла у понад 20 разів та у 2022 році склала 45,6%", - звертають увагу в ITU.

Як буде розвиватися айті-галузь у 2024 році

Передбачити, яким буде регіональний розподіл в техспільноті у 2024 році завдання не з простих, каже Ярина Возняк з Львівського ІТ Кластера. Справа в тому, що будь-які зміни в IT-хабах, зокрема і міграція фахівців, залежать від подій на фронті, його близькості до регіони, інтенсивності обстрілів тощо.

"Також результати IT Research Ukraine свідчать про відтік спеціалістів від областей заходу та притік у Київську та Харківську області. Крім того, кожен п’ятий з тих, хто переїздив поверталися з-за кордону. Ймовірно, ця тенденція збережеться, якщо безпекова ситуація не буде радикально змінюватися", - вважає експертка.

Також Возняк зазначає, що судячи із міграційних настроїв, найближчим часом 3,5% від усіх айтівців, що перебувають в Україні, планують або мають наміри повернутись в рідні міста, і ще 5,9% - планують переїзд в іншу локацію в Україні, що не пов’язана з поточним місцем перебування.

Своєю чергою, в ITU кажуть, що для розвитку айті-галузі потрібно вирішити питання бронювання, оскільки цифра у 1% заброньованих від всієї ІТ-індустрії критично мала, – це близька 3500 осіб з понад 360 тис. ІТ-фахівців.

"Складність із бронюванням ключових ІТ-фахівців, яку ми маємо, негативно впливає на стан експорту та збереження темпів зростання галузі. Можливість короткострокових відряджень ключових працівників ІТ-компаній необхідна, щоб зберегти контракти та отримати нових клієнтів", - кажуть в асоціації.

Наразі дозвіл на виїзд мають або можуть отримати лише дві категорії чоловіків, що працюють в ІТ:

заброньовані від мобілізації;

ті, що мають інші підстави для відстрочки від мобілізації.

"Процедура бронювання, як і процедура виїздів за кордон, є загальною для всіх індустрій, тому вона не враховує особливості ІТ-індустрії, і як наслідок – це відчутно впливає на ІТ-галузь. В умовах війни в Україні та обмежених можливостей для виїзду та спілкування з клієнтами з-за кордону, боротьба за утримання та залучення нових клієнтів є ще одним викликом 2024 року", - кажуть в ITU.

Але ІТ – це глобальна індустрія, яка розвивається на міжнародних ринках, а не в середині країни. Тому в 2024 році українська айті-галузь має активно представляти можливості компаній на фокусних ринках Великої Британії, Польщі, Німеччини, США, Японії тощо.