Чи важко бути жінкою в IT. Ганна Лут та Ольга Ланбіна з UNITY-BARS розповідають про кар’єру, виклики та можливості після 24 лютого

В суспільстві побутує стереотип, що IT – це суто чоловіча парафія. Щоб розвінчати цей міф, редакція Delo.ua поспілкувалася з жінками-керівницями Ганною Лут та Ольгою Ланбіною, які вже більше 10 років працюють в ІТ-компанії UNITY-BARS. Говорили про навчання, кар’єру, гендерні стереотипи, мрії.

Як побудувати успішну кар’єру в IT

Про захопленість математикою

Ганна Лут та Ольга Ланбіна зростали в родинах “технарів”, тож їхній інтерес до математики був сформований ще в дитинстві. Ганна згадує, як обожнювала на роботі в батьків-інженерів експериментувати з перфокартами. А Ольга навіть відмовилася від музичної кар’єри заради матшколи.

Про вибір вишу та початок кар’єри

Захопленість математикою привела дівчат до КНУ ім. Шевченко на факультет кібернетики. «Кібернетика стала компромісом між математикою та зацікавленістю в сучасних технауках», - згадує Ольга Ланбіна.

Ганна обрала прикладну математику, моделювання складних систем. А Ольга вирішила вивчати математичні методи економічних досліджень. Звучить складно? Але дуже цікаво!

Ганна Лут каже, що навчання у виші було орієнтовано не на практику, а на вміння вчитися самостійно та шукати необхідну інформацію: «Це важливі навички, які завжди потрібні в роботі».

Дівчата закінчили виш на початку 2000-х та почали перші кроки по кар’єрній сходинці в IT.

Ганна ще студенткою стала операціоністом в банку «Україна». Згадує, як на старті були змагання з хлопцями в програмуванні. Але з часом азарт в колег зник, бо дівчина довела свою фаховість.

Першим місцем роботи для Ольги стала посада техспеціаліста в юридичній компанії. Але дівчині були нецікаві рутинні задачі, без викликів для розуму. Тому скоро з’явилась можливість проявити здібності в UNITY-BARS.

«Дізналася, що UNITY-BARS шукає фахівця, і в самій компанії працює багато випускників з факультету кібернетики. А це важливий індикатор, що вказує на рівень задач. Я сходила на співбесіду та прийняла пропозицію компанії, оскільки їхні складні проєкти зацікавили мене», - розповідає фахівчиня.

Для Ганни теж важливо отримувати задоволення від складних задач, тому після банку «Україна» вона перейшла в UNITY-BARS: «В банку працювало програмне забезпечення від UNITY-BARS. Стало цікаво спробувати свої сили з позиції розробника, а не користувача».

Про особливості роботи в UNITY-BARS

За 10 років роботи в UNITY-BARS дівчата отримали серйозний досвід на різних позиціях: розробник, бізнес-аналітик, проєктний менеджер. Зараз вони займають керівні посади:

Ганна – керівниця департаменту розробки.

Ольга - керівниця департаменту проєктного менеджменту та бізнес-аналізу.

У розмові з Delo.ua обидві говорять, що загалом в компанії панує гендерна рівність, за деякими винятками, коли здається, що перевага може віддаватися рішенням чоловіків.

«Але якщо під час обговорення жінка зможе захистити свою позицію і її аргументи переконливі, то рішення за нею. Потрібно не тільки вміти відстояти власну ідею, а і довести справу до кінця. В жінок це круто виходить. І така ініціативність високо цінується в UNITY-BARS», - зазначає Ольга Ланбіна.

Як стати успішною жінкою-керівницею в IT-галузі

Про подолання викликів

Становлення наших співрозмовниць як досвідчених фахівців в UNITY-BARS почалося в перші роки їхньої роботи в компанії. Дівчата отримали те, що шукали в IT – цікаві задачі, неочікувані виклики, крутий досвід та можливості для зростання.

Наприклад, Ольга згадує, як отримала завдання самостійно доопрацювати нову функціональність в кредитному модулі автоматизованої банківської системи в стислі терміни.

«Боялася, бо не було достатньо досвіду. Не хотіла зробити помилку, оскільки це могло дорого коштувати банку-замовнику. Але впоралася. Тоді зрозуміла, що, незважаючи на страх, мені все вдасться», - говорить Ольга Ланбіна.

Такі виклики допомагають перевірити свої можливості, зазначає Ганна, бо під час роботи над складним проєктом може прийти ідея-блискавка, яка дозволяє віртуозно вирішити проблему та отримати крутий результат.

«Така креативна активність стає свого роду залежністю. Хочеться постійно створювати круті ідеї та реалізувати їх», - ділиться Ганна Лут.

Про перші кроки на керівних посадах

Ще більше викликів в UNITY-BARS чекали на дівчат, коли вони стали керівницями. Ганна очолює повністю чоловічий колектив розробників. В Ольги на посадах проєктних менеджерів та бізнес-аналітиків працюють як жінки, так й чоловіки. Зрозуміло, що такий склад команд впливає на стиль управління.

Коли наші героїні стали керівницями, вони почали більше часу приділяти саморозвитку. Читали книги та проходили онлайн-курси з теорії управління, тайм-менеджменту тощо.

«Правильна самоорганізація щодня допомагає підвищувати ефективність – власну та команди», - впевнена Ганна.

Але мало знати теорію управління, треба правильно реалізувати ці знання на практиці, говорять дівчата. Це важливо, адже справжня жінка-керівник має створити для колективу відкрите середовище, в якому можна працювати в задоволення.

«Керівник складає, веде та підтримує свою команду. Але також має постійно вчитися у членів своєї команди. Успішний керівник - це результат злагодженої цілеспрямованої роботи всього його колективу, від досвідчених професіоналів до початківців.Тоді продуктивність співробітників підвищується. Такий підхід допомагає компанії зростати. Тож це вигідно всім», - пояснює Ольга.

Про власну стратегію управління командами

Спікерки переконані, що менеджмент – це мистецтво. Тож з часом вони створили власні правила для гармонійного управління своїми командами в UNITY-BARS. Вони звучать так:

1. Працівники завжди можуть висловити думку чи поставити запитання. Конструктивна критика - корисна. Разом можна знайти вирішення будь-якої проблеми.

2. Завжди треба окреслювати межу в робочому колективі у векторі “керівник – підлеглий”. Тоді не виникає проблем, що можуть бути пов’язані з віком, гендером тощо.

3. Іноді треба проявляти жорсткість та не йти на компроміси, бо керівник краще бачить, як треба вирішити проблему. Колектив має з розумінням ставитися до таких ситуацій.

4. Керівник мусить заробити авторитет в команді. Для цього треба показати такі якості, як досвід, компетентність, результативність. Команда поважатиме ефективне керівництво, яке має лідерські навички та реально знає свою справу.

Ці правила і є секретами успіху наших жінок-керівниць. Вони допомогли дівчатам побудувати здорові взаємовідносини зі своїми підлеглими. Тож в командах не виникає гендерних проблем через те, що департаменти очолюють жінки.

Про роль ШІ в українському фінтеху

Тим часом робота у фінтеху мотивує дівчат ретельно слідкувати за інноваціями. Одна з таких інновацій докорінно змінила техновсесвіт у 2023 році. Мова йде про штучний інтелект (ШІ). Наші співрозмовниці впевнені: ця розробка допоможе IT-фахівцям позбутися рутини та зосередитися на стратегічних процесах.

Зокрема, Ольга Ланбіна впевнена, що ШІ має величезний потенціал роботи з великими масивами даних для аналізу, можливості автоматизації рутинних завдань, побудови сценаріїв та прогнозів. Наприклад, бізнес-аналітики оброблятимуть за допомогою ШІ можливі сценарії розробки продукту для замовника, визначатимуть оптимальні параметри продуктів.

Але фінальне рішення прийматиме жива людина, яка має життєвий досвід, враховує різні обставини та ризики тощо. На більше зараз ШІ не здатний. Справа в тому, що ця технологія може тільки пропонувати ідеї на базі вже наявних знань, але вона не вміє створювати щось нове.

«Зараз ШІ популярний, його усюди впроваджують. Ми працювали над проектами нейронних мереж ще під час навчанні у вишу. Фактично це прототипи ШІ. Тобто, цей етап еволюції зайняв 25 років, щоб вийти на промисловий рівень. Але ще мінімум 5 років ці технології не вплинуть на розміри чи склад команд саме розробників в IT. Сьогодні розробники можуть використовувати можливості бібліотек ШІ, які нададуть кінцевому продукту більш привабливий для замовника з точки зору бюджету та можливостей функціонал: пошук, ідентифікація, визначення закономірностей, генерація зображень та відео, чат-боти. Але створення логіки, генерація ідей, обговорення, кодування – це все ще робота людини», - вважає Ганна Лут.

Як увійти жінкам в IT після 24 лютого

Про нові можливості в пошуку роботи

Після 24 лютого в жінок стало більше можливостей увійти до IT, ніж 5 років тому, вважають в UNITY-BARS. На цей тренд вплинули декілька факторів:

1. Під час повномасштабної війни чоловіки боронять країну, волонтерять, тому досвідчених фахівців в IT стає менше.

2. Зараз жінки можуть знайти роботу, наприклад, дата-аналітика чи в data science. А все тому, що на ринку професій в сфері IT багато пропозицій саме в напрямку великих даних - таких вакансій може бути біля 30%.

3. Після ковіду та 24 лютого жінки оцінили переваги онлайн роботи. Завдяки гнучкому режиму, можна встигати працювати та вирішувати особисті питання. Роботодавці готові надати такі умови фаховим спеціалісткам.

Про готовність шукати роботу в IT

Тож якщо українки хочуть увійти в IT, Ганна Лут та Ольга Ланбіна радять перевірити, чи готові вони до цього кроку. Знайти відповіді допоможуть два важливих питання:

Питання №1. Чи маєте ви необхідні профільні знання, самоосвіту, курси, сертифікацію?

Відповідь. Зараз немає часу, аби роками здобувати знання. Навпаки треба мати базу та досвід, які можна швидко адаптувати та використати на робочому місці.

Питання №2. Чи маєте ви такі якості, як стійкість, врівноваженість, готовність до швидких змін?

Відповідь. В IT важливо залишатися у тверезому розумі, не дивлячись на обставини. Якщо дівчина знає, куди треба рухатися в IT-кар’єрі, вона створить серйозну конкуренцію чоловікам.

Як жінки в IT все встигають та про що мріють

Про стратегію маленьких кроків

Чи вдається жінкам в IT встигати усюди: ефективно працювати, займатися родиною, приділяти час хобі? Наші героїні кажуть, що знайти золоту середину неможливо, тож постійно доводиться балансувати між роботою та близькими. Такий підхід загартовує характер.

При цьому Ганна зізнається, що життя нагадує їй постійну бігову доріжку, коли маєш постійно рухатися. Для того, щоб витримати цей темп, потрібна самоорганізація, планування, делегування та обов’язково зупинки для аналізу та відпочинку.

«Щоб рухатися в цьому шаленому ритмі життя, важливо правильно будувати кожен день. Тому рятують тайм-менеджмент, пріоритезація, планування, делегування. Правильно побудуваний день, заздалегідь складений список робочих та особистих задач на день, чітко розставлені пріоритети задач та вчасне делегування задач, що можуть бути виконані іншими, допоможуть тримати баланс роботи та родини під контролем», - зазначає Ольга.

А ще важлива мультизадачність: «Наприклад, захворіли діти. Тоді жінка паралельно має працювати, лікувати дитину та за необхідності зробити домашні справи. Ні один чоловік не зможе так вирішувати питання. Але саме такі жінки досягають успіху в бізнесі», - додає вона.

Про плани та мрії під час війни

Незважаючи на випробування війною, життя йде далі, тож треба знаходити час на родину, відпочинок, планування. Тож про що мріють наші героїні? Дівчата кажуть, що останні два роки в голові живе одна мрія – це перемога.

Сьогодні ж в пріоритеті – стратегія маленьких кроків: «Війна навчила не відкладати плани. Треба робити якісь дії щодня. Якщо певний план провалився, треба мати декілька варіантів на заміну. Не чекати та не жалкувати за марними очікуваннями, а завжди намагатись рухатись», - пояснює Ольга.

Також під час війни важливо знайти джерела натхнення для відновлення ресурсу, каже Ганна Лут. Варто знайти заняття до душі – спорт, музика, книги тощо.

Відновлення ресурсу та стратегія маленьких кроків допоможуть дочекатися перемоги, впевнені наші співрозмовниці з UNITY-BARS. Щоденні кроки та посильні внески кожного українця у волонтерство та допомогу ЗСУ дають надію та наближають нашу перемогу. І вже тоді можна буде знову повернутися до великих планів: навчання, відпусток, оновлених традицій для родини.

«Я мрію про щасливе майбутнє своїх дітей в нашій державі. І так точно буде», - говорить Ольга Ланбіна.