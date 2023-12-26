Трудно ли быть женщиной в IT. Анна Лут и Ольга Ланбина из UNITY-BARS рассказывают о карьере, вызовах и возможностях после 24 февраля

В обществе бытует стереотип, что IT – это сугубо мужская парафия. Чтобы развенчать этот миф, редакция Delo.ua пообщалась с женщинами-руководительницами Анной Лут и Ольгой Ланбиной, уже более 10 лет работающих в ІТ-компании UNITY-BARS. Говорили об учебе, карьере, гендерных стереотипах, мечтах.

Как построить успешную карьеру в IT

О увлечении математикой

Анна Лут и Ольга Ланбина росли в семьях "технарей", поэтому их интерес к математике был сформирован еще в детстве. Анна вспоминает, как обожала на работе у родителей-инженеров экспериментировать с перфокартами. А Ольга даже отказалась от музыкальной карьеры ради матшколы.

О выборе вуза и начале карьеры

Увлеченность математикой привела девушек в КНУ им. Шевченко на факультет кибернетики. "Кибернетика стала компромиссом между математикой и заинтересованностью в современных технауках", - вспоминает Ольга Ланбина.

Анна избрала прикладную математику, моделирование сложных систем. Ольга же решила изучать математические методы экономических исследований. Звучит сложно? Но очень интересно!

Анна Лут говорит, что обучение в вузе было ориентировано не на практику, а на умение учиться самостоятельно и искать необходимую информацию: "Это важные навыки, которые всегда нужны в работе".

Девушки закончили вуз в начале 2000-х и начали первые шаги по карьерной лестнице в IT.

Анна еще студенткой стала операционистом в банке "Украина". Вспоминает, как на старте были соревнования с ребятами в программировании. Но со временем азарт у коллег исчез, потому что девушка доказала свой профессионализм.

Первым местом работы для Ольги стала должность техспециалиста в юридической компании. Но девушке были неинтересны рутинные задачи, без вызовов для ума. Поэтому вскоре появилась возможность проявить способности в UNITY-BARS .

"Узнала, что UNITY-BARS ищет специалиста, и в самой компании работают многие выпускники из факультета кибернетики. А это важный индикатор, указывающий на уровень задач. Я сходила на собеседование и приняла предложение компании, поскольку их сложные проекты заинтересовали меня", – рассказывает специалист .

Для Анны тоже важно получать удовольствие от сложных задач, поэтому после банка "Украина" она перешла в UNITY-BARS : «В банке работало программное обеспечение от UNITY-BARS. Стало интересно испытать свои силы в позиции разработчика, а не пользователя».

Об особенностях работы в UNITY-BARS

За 10 лет работы в UNITY-BARS девочки получили серьезный опыт на разных позициях: разработчик, бизнес-аналитик, проектный менеджер. Сейчас они занимают руководящие должности:

Анна – руководитель департамента разработки.

Ольга – руководитель департамента проектного менеджмента и бизнес-анализа.

В разговоре с Delo.ua обе говорят, что в целом в компании царит гендерное равенство, за некоторыми исключениями, когда кажется, что предпочтение может отдаваться решениям мужчин.

"Но если при обсуждении женщина сможет защитить свою позицию и ее аргументы убедительны, то решение за ней. Нужно не только уметь отстоять свою идею, но и довести дело до конца. У женщин это круто выходит. И такая инициативность высоко ценится в UNITY-BARS ", – отмечает Ольга Ланбина.

Как стать успешной женщиной-руководительницей в IT-отрасли

О преодолении вызовов

Становление наших собеседниц как опытных специалистов UNITY-BARS началось в первые годы их работы в компании. Девушки получили то, что искали в IT – интересные задачи, неожиданные вызовы, крутой опыт и возможности роста.

Например, Ольга вспоминает, как получила задачу самостоятельно доработать новую функциональность в кредитном модуле автоматизированной банковской системы в сжатые сроки.

"Боялась, потому что не было достаточно опыта. Не хотела совершить ошибку, поскольку это могло дорого стоить банку-заказчику. Но справилась. Тогда поняла, что несмотря на страх, мне все удастся", - говорит Ольга Ланбина.

Такие вызовы помогают проверить свои возможности, отмечает Анна, потому что при работе над сложным проектом может прийти идея-молния, которая позволяет виртуозно решить проблему и получить крутой результат.

"Такая креативная активность становится своего рода зависимостью. Хочется постоянно создавать крутые идеи и реализовать их", – делится Анна Лут.

О первых шагах на руководящих должностях

Еще больше вызовов в UNITY-BARS ждали девушек, когда они стали руководительницами. Анна возглавляет полностью мужской коллектив разработчиков. У Ольги на должностях проектных менеджеров и бизнес-аналитиков работают как женщины, так и мужчины. Понятно, что такой состав команд оказывает влияние на стиль управления.

Когда наши героини стали руководительницами, они стали больше времени уделять саморазвитию. Читали книги и проходили онлайн-курсы по теории управления, тайм-менеджменту и т.д.

"Правильная самоорганизация ежедневно помогает повышать эффективность – собственную и команды", - уверена Анна.

Но мало знать теорию управления, надо правильно реализовать эти знания на практике, говорят девушки. Это важно, ведь настоящая женщина-руководитель должна создать для коллектива открытую среду, в которой можно работать в удовольствие.

"Руководитель составляет, ведет и поддерживает свою команду. Но также он должен постоянно учиться у членов своей команды. Успешный руководитель – это результат слаженной целенаправленной работы всего его коллектива, от опытных профессионалов до новичков. Тогда производительность сотрудников повышается. Такой подход помогает компании расти. Так что это выгодно всем", - объясняет Ольга.

О собственной стратегии управления командами

Спикерки убеждены, что менеджмент – это искусство. Со временем они создали собственные правила для гармоничного управления своими командами в UNITY-BARS. Они звучат так:

1. Работники всегда могут высказать мнение или задать вопрос. Конструктивная критика – полезна. Вместе можно найти решение любой проблемы.

2. Всегда следует очерчивать границу в рабочем коллективе в векторе "руководитель - подчиненный". Тогда не возникает проблем, которые могут быть связаны с возрастом, гендером и т.п.

3. Иногда нужно проявлять жесткость и не идти на компромиссы, потому что руководитель лучше видит, как нужно решить проблему. Коллектив должен с пониманием относиться к таким ситуациям.

4. Руководитель должен заработать авторитет в команде. Для этого нужно показать такие качества, как опыт, компетентность, результативность. Команда будет уважать эффективное руководство, имеющее лидерские навыки и реально знающее свое дело.

Эти правила и являются секретами успеха наших женщин-руководительниц. Они помогли девушкам построить здоровые взаимоотношения со своими подчиненными. Так что в командах не возникает гендерных проблем из-за того, что департаменты возглавляют женщины.

О роли ИИ в украинском финтехе

Тем временем работа в финтехе мотивирует девушек тщательно следить за инновациями. Одна из таких инноваций коренным образом изменила техновселенную в 2023 году. Речь идет об искусственном интеллекте (ИИ). Наши собеседницы уверены: эта разработка поможет IT-специалистам избавиться от рутины и сосредоточиться на стратегических процессах.

В частности, Ольга Ланбина уверена, что ИИ имеет огромный потенциал работы с большими массивами данных для анализа, автоматизации рутинных задач, построения сценариев и прогнозов. Например, бизнес-аналитики будут обрабатывать с помощью ИИ возможные сценарии разработки продукта для заказчика, определять оптимальные параметры продуктов.

Но финальное решение будет принимать живой человек, имеющий жизненный опыт, учитывающий разные обстоятельства и риски. На большее сейчас ИИ не способен. Дело в том, что эта технология может только предлагать идеи на базе уже имеющихся знаний, но она не умеет создавать что-нибудь новое.

"Сейчас ИИ популярен, его всюду внедряют. Мы работали над проектами нейронных сетей еще во время обучения в вузе. Фактически это прототипы ИИ. То есть этот этап эволюции занял 25 лет, чтобы выйти на промышленный уровень. Но еще минимум 5 лет эти технологии не повлияют на размеры или состав команд разработчиков в IT. Сегодня разработчики могут использовать возможности библиотек ИИ, которые предоставят конечному продукту более привлекательный для заказчика с точки зрения бюджета и возможностей функционал: поиск, идентификация, определение закономерностей, генерация изображений и видео, чат-боты. Но создание логики, генерация идей, обсуждение, кодирование – это все еще работа человека", – считает Анна Лут.

Как войти женщинам в IT после 24 февраля

О новых возможностях в поиске работы

После 24 февраля у женщин стало больше возможностей войти в IT, чем 5 лет назад, считают в UNITY-BARS . На этот тренд повлияли несколько факторов:

1. Во время полномасштабной войны мужчины защищают страну, волонтерят, поэтому опытных специалистов в IT становится меньше.

2. Сейчас женщины могут найти работу, например, дата-аналитика или data science. А все потому, что на рынке профессий в сфере IT много предложений именно в направлении обширных данных – таких вакансий может быть около 30%.

3. После ковида и 24 февраля женщины оценили преимущества онлайн работы. Благодаря гибкому режиму можно успевать работать и решать личные вопросы. Работодатели готовы предоставить такие условия профессиональным специалистам.

О готовности искать работу в IT

Так что если украинки хотят войти в IT, Анна Лут и Ольга Ланбина советуют проверить, готовы ли они к этому шагу. Найти ответы помогут два важных вопроса:

Вопрос №1. Есть ли у вас необходимые профильные знания, самообразование, курсы, сертификация?

Ответ. Сейчас нет времени, чтобы годами получать знания. Наоборот, нужно иметь базу и опыт, которые можно быстро адаптировать и использовать на рабочем месте.

Вопрос №2. Есть ли у вас такие качества, как устойчивость, уравновешенность, готовность к быстрым изменениям?

Ответ. В IT важно оставаться в здравом уме, несмотря на обстоятельства. Если девушка знает, куда нужно двигаться в IT-карьере, она создаст серьезную конкуренцию мужчинам.

Как женщины в IT все успевают и о чем мечтают

О стратегии маленьких шагов

Удается ли женщинам в IT успевать всюду: эффективно работать, заниматься семьей, уделять время хобби? Наши героини говорят, что найти золотую середину невозможно, поэтому постоянно приходится балансировать между работой и близкими. Такой подход закаляет характер.

При этом Анна признается, что жизнь напоминает ей постоянную беговую дорожку, когда должен постоянно двигаться. Чтобы выдержать этот темп, нужна самоорганизация, планирование, делегирование и обязательно остановки для анализа и отдыха.

"Чтобы двигаться в этом безумном ритме жизни, важно правильно строить каждый день. Поэтому спасают тайм-менеджмент, приоритет, планирование, делегирование. Правильно построенный день, предварительно составленный список рабочих и личных задач в день, четко расставленные приоритеты задач и своевременное делегирование задач, которые могут быть выполнены другими, помогут держать баланс работы и семьи под контролем", - отмечает Ольга.

А еще важная мультизадачность: "Например, заболели дети. Тогда женщина параллельно должна работать, лечить ребенка и при необходимости сделать домашние дела. Ни один мужчина не сможет так решать вопрос. Но именно такие женщины преуспевают в бизнесе", - добавляет она.

О планах и мечтах во время войны

Несмотря на испытание войной, жизнь идет дальше, поэтому нужно находить время на семью, отдых, планирование. Так о чем мечтают наши героини? Они говорят, что последние два года в голове живет одна мечта – победа.

Сегодня же в приоритете стратегия маленьких шагов: "Война научила не откладывать планы. Надо делать какие-то действия каждый день. Если определенный план провалился, нужно иметь несколько вариантов на замену. Не ждать и не сожалеть о напрасных ожиданиях, а всегда пытаться двигаться", - объясняет Ольга.

Также во время войны важно найти источники вдохновения для восстановления ресурса, говорит Анна Лут. Следует найти занятие по душе – спорт, музыка, книги и т.д.

Восстановление ресурса и стратегия маленьких шагов помогут дождаться победы, уверены наши собеседницы из UNITY-BARS. Ежедневные шаги и взносы каждого украинца в волонтерство и помощь ВСУ дают надежду и приближают нашу победу. И уже тогда можно будет снова вернуться к большим планам: обучению, отпускам, обновленным традициям для семьи.

"Я мечтаю о счастливом будущем своих детей в нашем государстве. И так точно будет", – говорит Ольга Ланбина.