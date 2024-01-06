У 2023 році український ринок айті-фахівців змінився з "ринку шукача" на "ринок роботодавця" - Марія Шевчук, ITU

Під час повномасштабної війни найбільш складно знайти роботу в IT молодим фахівцям, але спеціалісти з гарним досвідом чи специфічною експертизою завжди мають великі шанси для працевлаштування. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла виконавча директорка Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук.

"Я не вважаю, що сьогодні на ринку айті-кадрів є якісь серйозні проблеми. Справа в тому, що до 24 лютого світове та українське IT зростало, тож наші компанії активно наймали людей. Тому в індустрію було легко зайти людям без досвіду. А сьогодні попит на фахівців зрівнявся з іншими галузями економіки", - пояснює тренди експертка.

За її словами, у 2023 році кількість вакансій в ІТ знизилася майже вдвічі, середня кількість кандидатів на одну вакансію зросла приблизно вшестеро – до дванадцяти у порівнянні з довоєнним часом.

"Ринок змінився з "ринку шукача" на "ринок роботодавця". Це пов'язано як з війною, так і з глобальною світовою рецесією. Складніше всього у 2023 році було молодим спеціалістам, - як приклад, останні великі звільнення в Amazon, Meta та інших компаніях стосувалися переважно саме молодих працівників, які приєднувалися протягом останніх двох років. Ми також бачимо, що попит на нетехнічні спеціальності в ІТ зростає, тоді як ринок переповнений технічними кадрами. Так, попит на фахівців у сфері маркетингу в ІТ збільшився на 28%, продажах – на 37%", - говорить Шевчук.

Експертка впевнена, що після перемоги наша індустрія знову почне розвиватися швидкими темпами, як це спостерігалося декілька років тому. Основа розвитку ІТ-галузі - саме фахівці і вони будуть потрібні завжди. Тому зростання найму в IT – питання часу. Але роботи точно вистачить для всіх, хто хоче працювати в цьому напрямку.

"Щодо прогнозів на 2024 рік. Ситуація дуже складна в світовому та українському IT. Багато факторів впливають на пожвавлення та уповільнення ринку. Тому можемо тільки сподіватися на покращення ситуації в нашій айті-спільноті", - говорить Марія Шевчук.

Як українська айті-спільнота оцінює якість навчання у вишах

За словами Шевчук, для айті-галузі питання якості освіти в Україні є одним з пріоритетних, тому бізнес приділяє багато уваги якості навчання на програмах, які допомагають молоді увійти в IT.

"Загалом вважаю, що наші виші надають високий рівень навчання для студентів. Також існують різні державні програми, курси від Мінцифри, проєкти від міжнародних партнерів. А ще існує великий вибір корпоративних університетів від IT-компаній", - говорить експертка.

Що важливо, часто в навчальних проєктах в Україні цікаві курси читають закордонні викладачі з топових вишів світу. Зокрема, з Берклі, Стенфорду та ін. Більш того, українці мають можливість паралельно навчатися на програмах іноземних вишів, тому що багато курсів зараз відкрито на безкоштовній основі.

"Тож якщо студенти хочуть зробити гарну кар’єру в айті, вони завжди зможуть знайти навчання під свої потреби – як в офлайн, так і онлайн режимі. Саме такі молоді таланти – амбітні, цілеспрямовані, з класними знаннями, - завжди шукають IT-компанії. І таким студентам пропонують стажування або працевлаштування навіть під час навчання у виші. Тож варто слідкувати за технологічними трендами, постійно вчитися та бути наполегливим, тоді гарний шанс у вигляді першої цікавої роботи в айті обов’язково з’явиться", - зазначає Марія Шевчук.

Більше про те, які проблеми існують в українській айті-галузі, які технології є найбільш перспективними для розвитку та на які випробування варто чекати нашим айті-фахівцям, читайте в матеріалі Delo.ua ""Ми очікуємо пожвавлення глобального ринку IT напевно більше, ніж хтось у світі" - Марія Шевчук, Асоціація IT Ukraine".