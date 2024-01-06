В 2023 году украинский рынок айти-специалистов сменился с "рынка соискателя" на "рынок работодателя" - Мария Шевчук, ITU

Во время полномасштабной войны наиболее сложно найти работу в IT молодым специалистам, но специалисты с хорошим опытом или специфической экспертизой всегда имеют большие шансы на трудоустройство. Об этом в интервью Delo.ua рассказала исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

"Я не считаю, что сегодня на рынке айти-кадров есть какие-то серьезные проблемы. Дело в том, что до 24 февраля мировое и украинское IT росло, поэтому наши компании активно нанимали людей. Поэтому в индустрию было легко зайти людям без опыта. А сегодня спрос на специалистов сравнялся с другими отраслями экономики", – объясняет тренды эксперт.

По ее словам, в 2023 году количество вакансий в ИТ снизилось почти вдвое, среднее количество кандидатов на одну вакансию выросло примерно в шесть раз – до двенадцати по сравнению с довоенным временем.

"Рынок сменился с "рынка соискателя" на "рынок работодателя". Это связано как с войной, так и с глобальной мировой рецессией. Сложнее всего в 2023 году было молодым специалистам, - как пример, последние большие увольнения в Amazon, Meta и других компаниях касались преимущественно именно молодых работников, которые присоединялись за последние два года, и мы видим, что спрос на нетехнические специальности в ИТ растет, тогда как рынок переполнен техническими кадрами. продажах – на 37%", - говорит Шевчук.

Эксперт уверена, что после победы наша индустрия снова начнет развиваться быстрыми темпами, как это наблюдалось несколько лет назад. Основа развития ИТ-отрасли – именно специалисты и они будут нужны всегда. Поэтому рост найма в IT – вопрос времени. Но работы хватит для всех, кто хочет работать в этом направлении.

"О прогнозах на 2024 год. Ситуация очень сложна в мировом и украинском IT. Многие факторы влияют на оживление и замедление рынка. Поэтому можем только надеяться на улучшение ситуации в нашем айти-сообществе", - говорит Мария Шевчук.

Как украинское айти-сообщество оценивает качество обучения в вузах

По словам Шевчук, для айти-отрасли вопрос качества образования в Украине является одним из приоритетных, поэтому бизнес уделяет большое внимание качеству обучения на программах, которые помогают молодежи войти в IT.

"В общем, считаю, что наши вузы предоставляют высокий уровень обучения для студентов. Также существуют различные государственные программы, курсы от Минцифры, проекты от международных партнеров. А еще существует большой выбор корпоративных университетов от IT-компаний", - говорит эксперт.

Что важно, часто в учебных проектах в Украине интересные курсы читают зарубежные преподаватели из топовых вузов мира. В частности, из Беркли, Стэнфорда и других. Более того, у украинцев есть возможность параллельно учиться на программах иностранных вузов, потому что многие курсы сейчас открыты на бесплатной основе.

"Итак, если студенты хотят сделать хорошую карьеру в айти, они всегда смогут найти обучение под свои потребности - как в оффлайн, так и онлайн режиме. Именно такие молодые таланты - амбициозные, целеустремленные, с классными знаниями, - всегда ищут IT-компании. И таким студентам предлагают стажировку или трудоустройство даже во время учебы в вузе. Поэтому следует следить за технологическими трендами, постоянно учиться и быть настойчивым, тогда хороший шанс в виде первой интересной работы в айти обязательно появится", - отмечает Мария Шевчук.

Больше о том, какие проблемы существуют в украинской айти-отрасли, какие технологии наиболее перспективны для развития и каких испытаний стоит ждать нашим айти-специалистам, читайте в материале Delo.ua ""Мы ожидаем оживления глобального рынка IT наверняка больше, чем кто-либо в мире" - Мария Шевчук, Ассоциация IT Ukraine".