Як буде змінюватися айті-галузь у 2024 році - оцінки експертів

Цьогоріч регіональний розподіл в ІТ-спільноті залежатиме від міграції фахівців, ситуації на фронті, інтенсивності обстрілів регіонів, каже керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк. Також на ці процеси впливатимуть питання мобілізації та бронювання тощо. Більше про те, як змінюється айті-галузь в умовах війни, Delo.ua розповідає читайте у статті "IT мапа України. Як айті-фахівці мігрують, працюють та сплачують податки в різних регіонах країни".

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"Результати IT Research Ukraine свідчать про відтік спеціалістів від областей заходу та притік у Київську та Харківську області. Крім того, кожен п’ятий з тих, хто переїздив поверталися з-за кордону. Ймовірно, ця тенденція збережеться, якщо безпекова ситуація не буде радикально змінюватися", - вважає експертка.

Також Возняк зазначає, що судячи із міграційних настроїв, найближчим часом 3,5% від усіх айтівців, що перебувають в Україні, планують або мають наміри повернутись в рідні міста, і ще 5,9% - планують переїзд в іншу локацію в Україні, що не пов’язана з поточним місцем перебування.

Своєю чергою, в ITU кажуть, що для розвитку айті-галузі потрібно вирішити питання бронювання, оскільки цифра у 1% заброньованих від всієї ІТ-індустрії критично мала, – це близька 3500 осіб з понад 360 тис. ІТ-фахівців.

"Складність із бронюванням ключових ІТ-фахівців, яку ми маємо, негативно впливає на стан експорту та збереження темпів зростання галузі. Можливість короткострокових відряджень ключових працівників ІТ-компаній необхідна, щоб зберегти контракти та отримати нових клієнтів", - кажуть в асоціації.

Хто наразі має дозвіл на виїзд у відрядження

Експерти кажуть, що наразі дозвіл на виїзд мають або можуть отримати лише дві категорії чоловіків, що працюють в ІТ:

заброньовані від мобілізації;

ті, що мають інші підстави для відстрочки від мобілізації.

"Процедура бронювання, як і процедура виїздів за кордон, є загальною для всіх індустрій, тому вона не враховує особливості ІТ-індустрії, і як наслідок – це відчутно впливає на ІТ-галузь. В умовах війни в Україні та обмежених можливостей для виїзду та спілкування з клієнтами з-за кордону, боротьба за утримання та залучення нових клієнтів є ще одним викликом 2024 року", - кажуть в ITU.

Але ІТ – це глобальна індустрія, яка розвивається на міжнародних ринках, а не в середині країни. Тому в 2024 році українська айті-галузь має активно представляти можливості компаній на фокусних ринках Великої Британії, Польщі, Німеччини, США, Японії тощо.

Більше про регіональний розподіл в IT-спільноті у 2023 році та перспективи розвитку галузі у 2024 році, читайте у статті Delo.ua "IT мапа України. Як айті-фахівці мігрують, працюють та сплачують податки в різних регіонах країни".