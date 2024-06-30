Український експорт IT-послуг у травні 2024 року знизився на 5% порівняно з травнем минулого року, склавши в грошовому еквіваленті $560 млн.

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Про це пише Forbes, посилаючись на дані Національного банку.

IT-сектор залишається одним з найважливіших експортних секторів України. Проте, у 2023 році він приніс $6,7 млрд. Попри загальне зниження у травні, порівняно з квітнем цього року обсяги експорту IT-послуг зросли на 2,8%.

Інфографіка: Forbes / скріншот

У січні-травні 2024 року виторг становив $2,7 млрд, що на 3,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року ($2,8 млрд). Найвищий рівень експорту IT-послуг за останні 12 місяців був зафіксований у грудні 2023 року – $611 млн, найнижчий – у січні 2024-го – $508 млн.

До цього рекордний показник був у лютому 2022 року, коли експорт ІТ-послуг з України приніс $839 млн. Протягом останнього десятиріччя експорт українських ІТ-послуг щорічно зростав на 20-30%. Однак, у 2023 році вперше зафіксовано падіння – на 8,5%, до $6,7 млрд, порівняно з рекордним показником 2022 року в $7,3 млрд.

Основними країнами-партнерами України в IT-секторі є США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль. Незважаючи на зниження, частка ІТ в експорті послуг України все ще перевищує 40%, а у загальному експорті становить 13%.

ІТ-галузь може падати на 5-10% щороку

У 2023 році експортна виручка ІТ-послуг зменшилась на 8,5%. Це відбулося вперше за роки незалежності України.

"Ще у 2022 році ми прогнозували, що результати експортної виручки-2023 знизяться. Така ситуація склалася через декілька причин: на айті-бізнес тиснуть ризики, пов’язані із війною, відбувається паніка на глобальних ринках у питаннях рецесії, розпочалася нова фаза війни Ізраїлю із Сектором Газа", - розповів в інтерв’ю Delo.ua Степан Веселовський, СЕО Львівського IT Кластеру.

За його словами, все це додало нестабільності загалом на глобальних ринках та, зокрема, у світовому технологічному секторі і українська ІТ-спільнота починає програвати конкуренцію на міжнародному ринку.

"Тому що на наш бізнес суттєво тисне військовий стан, який накладає певні обмеження на діяльність компаній та людей в Україні. При цьому Україна може втратити більше 8% експортної виручки послуг. Це відбудеться, якщо влада не допоможе ІТ-компаніям вирішити наявні проблеми, які заважають відновлювати нашу конкуренцію на глобальному ринку.", - каже він.

Джерело фото: ua.depositphotos.com