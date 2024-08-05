Частка ІТ-спеціалістів, які регулярно донатять на ЗСУ, знизилась на 6%

Цього року спостерігається зменшення частки ІТ-спеціалістів, які регулярно переказують кошти на підтримку Збройних Сил України. Якщо минулого року 81% фахівців активно підтримували армію, то цього року їх частка знизилася до 75%. Незважаючи на це, середній розмір донату залишився незмінним і складає 188 доларів на місяць. Про це йдеться у звіті з опитування DOU.

Опитування охопило 12 974 респонденти, з яких 11 037 перебувають в Україні, а 1 937 — за кордоном. Суми донатів в опитуванні є орієнтовними, оскільки респонденти надавали приблизні оцінки своїх внесків.

Влітку 2024 року 75% опитаних ІТ-спеціалістів вказали, що регулярно підтримують потреби Сил оборони України. Це трохи менше, ніж у попередні роки: у 2023 році таких було 81%, а у 2022 році — 82%.

Найактивніше підтримують ЗСУ ІТ-спеціалісти, які живуть за кордоном і планують повернутися — 81% з них регулярно роблять внески. В Україні цей показник складає 77%, а серед тих, хто не планує повернення, — лише 62%. Частка донаторів серед тих, хто планує повернення, залишилася на рівні 81%, тоді як серед тих, хто не планує повернення, зменшилася з 69% до 62%.

Зміни у готовності донатити спостерігаються серед різних груп ІТ-спеціалістів. Серед тих, хто планує еміграцію,частка донаторів знизилася з 70% у 2023 році до 65% у 2024 році, тоді як серед тих, хто планує залишитися в Україні, вона залишилася на рівні 80%.

Також спостерігається зниження частки донаторів серед досвідчених фахівців: джунів (з 72% до 69%), сеньйорів (з 80% до 72%) та лідів (з 80% до 74%). Проте, серед інтернів частка донаторів зросла з 62% до 64%.

Серед технічних спеціалістів підтримка зменшилася з 81% у 2023 році до 77% у 2024 році, а серед розробників цей показник найнижчий — 74%. У нетехнічних спеціалістів частка донаторів залишилася майже без змін — 80% у 2024 році порівняно з 81% у 2023 році.

Серед чоловіків частка донаторів зменшилася з 80% до 74%, тоді як серед жінок знизилася менше – з 82% до 80%.Найбільш активними донаторами залишаються спеціалісти віком від 25 до 35 років (77%), що більше, ніж у молодших (72%) та старших (74%) категоріях. Загалом, у всіх вікових групах підтримка армії зменшилася порівняно з минулим роком.

Зазначається, що фінансове становище не є вирішальним фактором для готовності ІТ-спеціалістів донатити. Незалежно від рівня доходу, більшість айтівців підтримують армію, хоча ті, хто заробляє менше 1000 доларів або витрачає більше, ніж заробляє, роблять це трохи рідше.

Проте серед тих, хто заробляє понад 1000 доларів, наразі немає суттєвої різниці в готовності донатити.

Середній розмір донатів залишився стабільним, проте зменшилася частка тих, хто передає понад 1000 доларів



Розмір середнього щомісячного донату залишився майже на тому ж рівні, що й минулого року, становлячи 188 доларів у порівнянні з 190 доларами. Найзначніша зміна сталася серед спеціалістів, які не планують повернутися в Україну: їхній медіанний донат зменшився з 225 до 183 доларів.

Середні відносні показники трохи зменшилися: якщо торік донатори жертвували 8% від зарплати, то цього року — 7%. Ті, хто перебуває в Україні, в середньому передають 8% від зарплати (торік — 10%), а ті, хто за кордоном і планує повернутися, — 5% (торік — 7%).

Найбільші суми переказують спеціалісти, які планують повернутися в Україну з-за кордону, — 233 долари або 5% від доходу, айтішники, які не планують виїзд, — 225 доларів або 10%, і ті, у кого наразі немає планів переїжджати, — 200 доларів або 10%.

Джуни та інтерни продовжують переказувати 5% свого доходу, а сеньйори, ліди, архітектори та керівники — 10%. Мідли зменшили свій внесок з 7% минулого року до 5% цього року. Медіанний донат сеньйорів помітно знизився: з 348 до 300 доларів, що може бути наслідком меншої кількості підвищень зарплат і навіть їхнього зменшення.

Найбільшими донаторами залишаються технічні фахівці найвищого рівня, такі як СТО, керівники інженерних команд і програмні директори, які в середньому жертвують 10% від доходу, що дорівнює 650 доларам на місяць.

Айтішники з вищим доходом зазвичай переказують більшу частку свого доходу на військові потреби. Фахівці з доходом від 4000 доларів віддають в середньому 10% від зарплати, з доходом від 2000 до 4000 доларів — 6–8%, а решта — 5%. Ця тенденція особливо помітна серед донаторів з України. Спеціалісти за кордоном переважно донатять близько 5%, незалежно від їхнього доходу.

Найчастіше айтівці роблять донати в межах 100–300 доларів на місяць, хоча індивідуальні пожертви можуть значно варіюватися. 15% донаторів передають до 50 доларів на місяць, тоді як 8% жертвують понад 1000 доларів

Донати за місцем проживання

Серед фахівців в Україні найбільші пожертви надходять від айтівців у Києві: 78% з них регулярно переказують 10% своїх доходів, що складає 215 доларів. Хоча частка донаторів у столиці зменшилася з 83% до 78% за рік, медіанний розмір донату зріс на 15 доларів.

Другим за розміром медіанних донатів залишається Львів, де фахівці переказують в середньому 185 доларів. При цьому, як і у Києві, відбулося зниження: медіанний розмір донату у Львові зменшився з 10% до 8% (або на 15 доларів).

Серед експатів найбільшу частку донаторів демонструють айтівці, які переїхали до Португалії: 75% з них щомісяця жертвують в середньому 10% своїх доходів, що складає 280 доларів. Схожий медіанний донат спостерігається у фахівців, які перебувають у США (285 доларів), але лише 59% з них регулярно роблять внески, жертвуючи 5% доходу.

Висока частка донаторів також зафіксована серед тих, хто живе в Чехії (85%) та Іспанії (74%).

Найпопулярніші напрямки донатів серед українських айтівців

Цього року дослідження показало, що українські айтівці часто переказують кошти безпосередньо друзям та родичам, які служать у Силах оборони, а також на підтримку невеликих волонтерських ініціатив. Виявилося, що 66% донаторів не мають чітко визначеного бюджету на пожертви, і сума їхніх внесків може змінюватися з місяця в місяць.

також 21% айтівців переказують кошти після отримання зарплати, тоді як 17% намагаються розподілити пожертви рівномірно протягом місяця.

У виборі напрямків пожертв більшість донаторів віддає перевагу підтримці невеликих зборів та ініціатив (44%), а також мають постійний список фондів і волонтерів, яким вони регулярно допомагають (38%). Лише близько 27% донаторів підтримують великі збори та спеціальні проєкти. Підписка на регулярні донати є рідкісною практикою серед українських айтівців, її використовують лише 14%.

Серед фондів найбільшу популярність має «Повернись живим», якому допомагають 50% айтівців. Фонди Сергія Притули і Сергія Стерненка займають друге і третє місця за кількістю донаторів — 35% і 34% відповідно.

Що стосується цілей пожертв, 66% донаторів охоче підтримують збори на дрони та «крила», 48% — на транспорт для військових, а 42% — на засоби РЕБ та РЕР. Популярними напрямками також є потреби конкретних підрозділів (51%) і цікаві спецпроєкти від фондів та волонтерів (41%).

"Лікування та реабілітація військових, тактична медицина, а також навчання та індивідуальний захист, форма для військових наразі серед найменш привабливих зборів: чверть і менше айтівців готові донатити на них", - йдеться у опитуванні.



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