Щоденний донатинг — вже безумовна частина українського бізнесу, — Володимир Носов розповів про соціальну стратегію WhiteBIT

Україна може стати одним із ключових цифрових хабів Європи. Для цього WhiteBIT вже зараз інвестує в освітні проєкти, що дозволять збільшити обізнаність українців про можливості крипти та блокчейн-технологій.

Про це засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов розповів в інтервʼю ТСН

Зі слів Носова, наразі компанія зосереджена на створенні в Україні освітньої екосистеми про крипту та блокчейн — їхні можливості і переваги.

"Мета WhiteBIT — збільшити обізнаність про можливості крипти та блокчейн-технологій, і співпраця з Мінцифри, Могилянкою та партнерами із криптоіндустрії — наш шлях досягнення цієї мети. Я впевнений, що саме в цьому держава та бізнес можуть ефективно працювати разом. Вірю, що Україна може і має стати одним із ключових цифрових хабів Європи", — прокоментував він.

Що стосується ролі цифрових активів під час повномасштабної війни з рф, Володимир Носов зазначив: криптоактиви показали себе як зручний інструмент для переказу та збереження коштів.

У своєму інтервʼю підприємець також пояснив позицію WhiteBIT щодо підтримки армії та України в умовах війни.

"Я знаю багатьох підприємців, які могли закрити бізнес в Україні та відкрити його за кордоном. Але натомість зберегли робочі місця і працюють далі. Сьогодні соціально відповідальний бізнес — це проактивний бізнес. Ніхто не чекає вказівки згори, а всі обʼєднують свої зусилля. А щоденний донатинг — це вже безумовна частина нас", — заявив Носов.

Засновник біржі водночас прокоментував негативні закиди, що час від часу зʼявляються в мережі стосовно WhiteBIT. Зокрема щодо причетності до компанії проросійських підприємців та непрозорість біржі. Зі слів Носова, головними пріоритетами компанії є прозорість, відкритість та безпека клієнтів.

"Коли ми виходимо в публічне поле, розуміємо всі ризики і готові до них. Ми неухильно виконуємо всі норми AML-комплаєнсу для виявлення та моніторингу діяльності з відмивання грошей у крипто і фіатних операціях. Дотримуємося всіх норм верифікації клієнтів, як прозорий бізнес ми завжди співпрацюємо із правоохоронними та судовими органами. І, насправді, маємо величезну кількість відзнак і подяк за це", — відповів Носов.

Нагадаємо, що WhiteBIT входить у топ-5 європейських криптобірж. Компанія була заснована в Україні у 2018 році. Сьогодні біржа має 8 офісів у різних країнах та на різних континентах світу, обслуговуючи понад 3,5 млн користувачів.