Двокімнатна в Києві за донат. ЛУН та Рієл розігрують квартиру на підтримку фонду "Повернись живим"

Квартира, яку можна виграти за донат від 200 грн, сьогодні коштує $115 тис.

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Компанія ЛУН та забудовник "Рієл" розігрують квартиру в Києві площею 76 м² в ЖК Ok'Land за донат від 200 гривень.

Як зазначається в спільному релізі, усі донати будуть направлені фонду "Повернись живим" на закупівлю спеціально обладнаних пунктів управління БпАК – безпілотних авіаційних комплексів.

"Пересувні пункти управління будуть універсальними для різних типів розвідувальних БпАКів. З переобладнаних бусів зможуть управляти, до прикладу, «ШАРКами» та «Лелеками-100», які від точки зльоту можуть розвідувати, передавати цілі та коригувати вогонь артилерії, HIMARS та Storm Shadow на глибину до 60 км", - пояснили ініціатори розіграшу.

Автівки матимуть зручні робочі місця, необхідне живлення, обладнання для організації зв’язку, клімат-контроль, необхідний для роботи зовнішніх пілотів та «заліза», а також спеціальні місця для перевезення БПаКів і всю необхідну техніку для управління ними.

Збір стартував 18 червня і триватиме до 18 липня. Визначення переможця відбудеться 20 липня у прямому ефірі на YouTube-каналі ЛУН за посиланням.

Посилання на банку - https://send.monobank.ua/jar/5pvYqpZ4EW.

Квартира в новобудові в Солом'янському районі Києва, яку можна виграти за донат від 200 грн, сьогодні коштує $115 тис.

Що зробити для того, щоб виграти квартиру у Києві

Для участі в розіграші треба зробити донат, кратний 200 грн. Більше донатів, більша вірогідність виграти житло:

200 грн = 1 квиток у розіграші,

1000 грн = 5 квитків у розіграші,

2000 грн = 10 квитків у розіграші

Усі донати приймаються на офіційну монобанку збору. "Кількість донатів необмежена. Більше донатів – більше шансів виграти квартиру", - пояснили в ЛУН.

Оформляючи донат не з картки Монобанку, учасники мають обов'язково вказати в коментарях своє імʼя, прізвище та контактний номер телефону, щоб у разі перемоги, організатори могли з ними звʼязатись. Контакти власників карток Монобанку відображаються автоматично

Для визначення переможця буде використана виписка Монобанка з контактами всіх донатів. ЛУН збере їх у одну таблицю, присвоюючи кожному донату порядковий номер. За допомогою сервісу random.org, буде обрано номер, що відповідає донату.

У разі вірного виконання умов розіграшу, учасник отримає шанс виграти двокімнатну квартиру в ЖК Ok'Land, площею в 76 м².

Після розіграшу представники ЛУН зв'яжуться з переможцем, усі витрати з оформленням право власності обіцяє взяти на себе компанія "Рієл".