Двухкомнатная в Киеве за донат. ЛУН и Риел разыгрывают квартиру в поддержку фонда "Повернись живим"

Квартира, которую можно выиграть за донат от 200 грн, сегодня стоит $115 тыс.

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Компания ЛУН и застройщик "Риел" разыгрывают квартиру в Киеве площадью 76 кв. м в ЖК Ok'Land за донат от 200 грн.

Как отмечается в совместном релизе, все донаты будут направлены фонду "Повернись живим" на закупку специально оборудованных пунктов управления БпАК - беспилотных авиационных комплексов.

"Передвижные пункты управления будут универсальными для разных типов разведывательных БпАКов. Из переоборудованных бусов смогут управлять, к примеру, "ШАРКами" и "Аистами-100", которые от точки взлета могут разведывать, передавать цели и корректировать огонь артиллерии, HIMARS и Storm Shadow глубину до 60 км", - объяснили инициаторы розыгрыша.

У автомобилей будут удобные рабочие места, необходимое питание, оборудование для организации связи, климат-контроль, необходимый для работы внешних пилотов и «железа», а также специальные места для перевозки БПаков и вся необходимая техника для управления ими.

Сбор стартовал 18 июня и продлится до 18 июля. Определение победителя состоится 20 июля в прямом эфире на YouTube-канале ЛУН по ссылке.

Ссылка на банке - https://send.monobank.ua/jar/5pvYqpZ4EW .

Квартира в новостройке в Соломянском районе Киева, которую можно выиграть за донат от 200 грн, сегодня стоит $115 тыс.

Правила розыгрыша: как выиграть квартиру в Киеве

Для участия в розыгрыше нужно сделать донат, кратный 200 грн. Больше донатов - большая вероятность выиграть жилье:

200 грн = 1 билет в розыгрыше,

1000 грн = 5 билетов в розыгрыше,

2000 грн = 10 билетов в розыгрыше

Все донаты принимаются на официальную монобанку сбора. "Количество донатов неограниченное. Больше донатов – больше шансов выиграть квартиру", - объяснили в ЛУН.

Оформляя донат не с карты Монобанка, участники должны обязательно указать в комментариях свое имя, фамилию и контактный номер телефона, чтобы в случае победы организаторы могли с ними связаться. Контакты владельцев карт Монобанка отображаются автоматически

Для определения победителя будет использована выписка Монобанка с контактами всех донатов. ЛУН соберет его в одну таблицу, присваивая каждому донату порядковый номер. С помощью сервиса random.org, будет выбран номер, соответствующий донату.

В случае правильного выполнения условий розыгрыша, участник получит шанс выиграть двухкомнатную квартиру в ЖК Ok'Land, площадью 76 м².

После розыгрыша представители ЛУН свяжутся с победителем, все расходы по оформлению права собственности обещает взять на себя компания "Риел".