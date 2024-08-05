Доля ІТ-специалистов, которые регулярно донатят на ВСУ, снизилась на 6%

В этом году наблюдается уменьшение доли ІТ-специалистов, регулярно переводящих средства в поддержку Вооруженных Сил Украины. Если в прошлом году 81% специалистов активно поддерживали армию, то в текущем году их доля снизилась до 75%. Несмотря на это, средний размер доната остался прежним и составляет 188 долларов в месяц. Об этом говорится в отчете по опросу DOU.

Опрос охватил 12 974 респондента, из которых 11 037 находятся в Украине, а 1 937 — за рубежом. Суммы донатов в опросе ориентировочные, поскольку респонденты предоставляли приблизительные оценки своих взносов.

Летом 2024 года 75% опрошенных ІТ-специалистов указали, что регулярно поддерживают потребности сил обороны Украины. Это немного меньше, чем в предыдущие годы: в 2023 году таких было 81%, а в 2022 году – 82%.

Активнее всего поддерживают ВСУ ІТ-специалисты, которые живут за границей и планируют вернуться — 81% из них регулярно вносят вклады. В Украине этот показатель составляет 77%, а среди тех, кто не планирует возврат — только 62%. Доля донатеров среди планирующих возвращение осталась на уровне 81%, тогда как среди тех, кто не планирует возврат, уменьшилась с 69% до 62%.

Изменения в готовности донатить наблюдаются среди разных групп ІТ-специалистов. Среди тех, кто планирует эмиграцию, доля донаторов снизилась с 70% в 2023 году до 65% в 2024 году, тогда как среди тех, кто планирует остаться в Украине, она осталась на уровне 80%.

Также наблюдается снижение доли донатов среди опытных специалистов: джунов (с 72% до 69%), сеньоров (с 80% до 72%) и лидов (с 80% до 74%). Тем не менее, среди интернов доля донаторов выросла с 62% до 64%.

Среди технических специалистов поддержка уменьшилась с 81% в 2023 году до 77% в 2024 году, а среди разработчиков этот показатель самый низкий – 74%. У нетехнических специалистов доля донаторов осталась почти без изменений – 80% в 2024 году по сравнению с 81% в 2023 году.

Среди мужчин доля донаторов уменьшилась с 80% до 74%, в то время как среди женщин снизилось меньше – с 82% до 80%. Наиболее активными донаторами остаются специалисты в возрасте от 25 до 35 лет (77%), что больше, чем в младших (72%) и старших (74%) категориях. В общем, во всех возрастных группах поддержка армии уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что финансовое положение не является решающим фактором для готовности ІТ-специалистов донатить. Независимо от уровня дохода, большинство айтовцев поддерживают армию, хотя те, кто зарабатывает менее 1000 долларов или тратит больше, чем зарабатывает, делают это немного реже.

Однако среди тех, кто зарабатывает более 1000 долларов, нет существенной разницы в готовности донатить.

Средний размер донатов остался стабильным, однако уменьшилась доля тех, кто передает более 1000 долларов.



Размер среднего ежемесячного доната остался почти на том же уровне, что и в прошлом году, составив 188 долларов по сравнению со 190 долларами. Самое значительное изменение произошло среди специалистов, не планирующих вернуться в Украину: их медианный донат уменьшился с 225 до 183 долларов.

Средние относительные показатели несколько уменьшились: если в прошлом году донатеры жертвовали 8% от зарплаты, то в этом — 7%. Находящиеся в Украине в среднем передают 8% от зарплаты (в прошлом году — 10%), а те, кто за рубежом и планирует вернуться, — 5% (в прошлом году — 7%).

Наибольшие суммы переводят специалисты, которые планируют вернуться в Украину из-за границы, — 233 доллара или 5% от дохода, айтишники, не планирующие выезд, — 225 долларов или 10%, и те, у кого пока нет планов переезжать, — 200 долларов или 10%.

Джуны и интерны продолжают перечислять 5% своего дохода, а сеньоры, лиды, архитекторы и руководители – 10%. Мидли снизили свой вклад с 7% в прошлом году до 5% в этом году. Медианный донат сеньоров заметно снизился: с 348 до 300 долларов, что может являться следствием меньшего количества повышений зарплат и даже их уменьшения.

Наибольшими донаторами остаются технические специалисты высочайшего уровня, такие как СТО, руководители инженерных команд и программные директора, в среднем жертвующие 10% от дохода, равный 650 долларам в месяц.

Айтишники с более высоким доходом обычно переводят большую долю своего дохода на военные нужды. Специалисты с доходом от 4000 долларов отдают в среднем 10% от зарплаты, с доходом от 2000 до 4000 долларов – 6–8%, а остальные – 5%. Эта тенденция особенно заметна среди донаторов из Украины. Специалисты за рубежом преимущественно доначат около 5%, независимо от их дохода.

Чаще специалисты делают донаты в пределах 100–300 долларов в месяц, хотя индивидуальные пожертвования могут значительно варьироваться. 15% донаторов передают до 50 долларов в месяц, тогда как 8% жертвуют более 1000 долларов.

Донаты по месту жительства

Среди специалистов в Украине самые большие пожертвования поступают от айтишников в Киеве: 78% из них регулярно перечисляют 10% своих доходов, что составляет 215 долларов. Хотя доля донаторов в столице уменьшилась с 83% до 78% в год, медианный размер доната вырос на 15 долларов.

Вторым по размеру медианных донатов остается Львов, где специалисты переводят в среднем 185 долларов. При этом, как и в Киеве, произошло снижение: медианный размер доната во Львове снизился с 10% до 8% (или на 15 долларов).

Среди экспатов наибольшую долю донаторов демонстрируют переехавшие в Португалию айтишники: 75% из них ежемесячно жертвуют в среднем 10% своих доходов, что составляет 280 долларов. Подобный медианный донат наблюдается у специалистов, находящихся в США (285 долларов), но только 59% из них регулярно вносят вклад, жертвуя 5% дохода.

Высокая доля донаторов также зафиксирована среди живущих в Чехии (85%) и Испании (74%).

Самые популярные направления донатов среди украинских айтовцев

В этом году исследование показало, что украинские ІТ-специалисты часто переводят средства непосредственно друзьям и родственникам, служащим в Силах обороны, а также в поддержку небольших волонтерских инициатив. Оказалось, что 66% донаторов не имеют четко определенного бюджета на пожертвования, и сумма их взносов может изменяться из месяца в месяц.

Также 21% ІТ-специалистов переводят средства после получения зарплаты, тогда как 17% пытаются распределить пожертвования равномерно за месяц.

В выборе направлений пожертвований большинство донаторов предпочитают поддерживать небольшие собрания и инициативы (44%), а также имеют постоянный список фондов и волонтеров, которым они регулярно помогают (38%). Только около 27% донаторов поддерживают большие собрания и специальные проекты. Подписка на регулярные донаты является редкой практикой среди украинских ІТ-специалистов, ее используют только 14%.

Среди фондов наибольшую популярность имеет «Повернись Живим», которому помогают 50% ІТ-специалистов. Фонды Сергея Притулы и Сергея Стерненко занимают второе и третье места по количеству донаторов – 35% и 34% соответственно.

Что касается целей пожертвований, 66% донаторов охотно поддерживают сборы на дроны и крылья, 48% — на транспорт для военных, а 42% — на средства РЭБ и РЭР. Популярными направлениями также потребности конкретных подразделений (51%) и интересные спецпроекты от фондов и волонтеров (41%).

"Лечение и реабилитация военных, тактическая медицина, а также обучение и индивидуальная защита, форма для военных среди наименее привлекательных собраний: четверть и меньше айтовцев готовы донатить на них", — говорится в опросе.



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