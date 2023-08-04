Более 318 млн на нужды украинцев: «ДАТАГРУП» и VOLIA попали в ТОП-3 телеком-компаний по донатам

Компании «ДАТАГРУП» и VOLIA вошли в тройку телеком-компаний, задонативших рекордную сумму в поддержку армии и населения Украины

Редакция медиа NV.ua провела детальное исследование по привлечению крупнейших игроков телеком рынка в жизнь страны. В течение месяца опросили главных представителей отрасли, в том числе мобильные операторы и поставщики услуг интернет-связи. Компании «ДАТАГРУП» и VOLIA дополнили тройку лидеров по донатам.

В целом, с начала российской агрессии «ДАТАГРУП» и VOLIA задонатили 318,44 млн грн, и в дальнейшем продолжают свою поддержку.

Так, с 24 февраля 2022 г. компании передали на нужды ВСУ электронное коммуникационное оборудование на сумму примерно 295 млн грн. В эту сумму вошли 4 тыс. раций Motorola, 27 репитеров, оборудование для спутниковой связи и противодействия кибератакам. Общая сумма помощи компаний "ДАТАГРУП" и VOLIA именно на ВСУ составляет 295,5 млн грн.

В рамках программы по обеспечению бесплатным интернетом гражданских бомбоубежищ, школ и гуманитарных центров было подключено более 500 таких объектов по всей Украине.

Сейчас «ДАТАГРУПП» и VOLIA поддерживают два важных социальных проекта. Один из них – БФ «Frida», благотворительная миссия медиков-волонтеров на прифронтовых и деоккупированных территориях. Компании финансируют деятельность врачей, которые дважды в месяц отправляются в один из наиболее пострадавших городов — Херсон, Лиман и Изюм — для проведения осмотров, анализов, вакцинаций и раздачи необходимых медикаментов. На сегодняшний день состоялось 12 таких выездов, во время которых отважные врачи провели 10 865 бесплатных консультаций и помогли 4821 пострадавшим от войны. Общая сумма финансирования составила около 5,6 млн. грн.

Второй проект под названием "Наши дети" реализуется вместе с БФ "Я будущее Украины" и Ювенальной полицией Украины. По его условию, компании «ДАТАГРУП» и VOLIA берут под собственную опеку 56 детей-сирот войны, которым до совершеннолетия ежемесячно будут перечислять по 10 тыс. грн. Всего на нужды детей уже перечислено 6,24 млн. грн.

Оказывая разностороннюю поддержку населению, «ДАТАГРУП» и VOLIA не смогли остаться в стороне от пострадавших от техногенной катастрофы в Херсонской области . В рамках помощи компаниями направлено 1,1 млн. грн. на приобретение Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области насосов для откачки воды, предметы первой необходимости и другие вещи для помощи населению.

Как и вся наша страна, компании «ДАТАГРУП» и VOLIA настроены уверенно и решительно. Работают, двигаются вперед, преодолевают препятствия и каждый день становятся сильнее. Все лучшее впереди, победим вместе!