Понад 318 млн на потреби українців: «ДАТАГРУП» та VOLIA потрапили у ТОП-3 телеком-компаній за донатами

Компанії «ДАТАГРУП» та VOLIA увійшли у трійку телеком-компаній, які задонатили рекордну суму на підтримку армії та населення України

Редакція медіа NV.ua провела детальне дослідження на тему залучення найбільших гравців телеком ринку у життя країни. Протягом місяця опитували головних представників галузі, серед яких мобільні оператори та постачальники послуг інтернет-зв'язку. Компанії «ДАТАГРУП» та VOLIA доповнили трійку лідерів за донатами.

Загалом від початку російської агресії «ДАТАГРУП» та VOLIA задонатили 318 440 000 грн, і надалі продовжують свою підтримку.

Так, з 24 лютого 2022 року компанії передали на потреби ЗСУ електронне комунікаційне обладнання на суму приблизно 295 млн грн. У цю суму ввійшли 4 тис. рацій Motorola, 27 репітерів до них, устаткування для супутникового зв’язку та протидії кібератакам. Загальна сума допомоги компаній «ДАТАГРУП» та VOLIA саме на ЗСУ становить 295,5 млн грн.

Продовжує список низка соціальних ініціатив, які компанії ініціювали та реалізували у 2022-2023 рр. У рамках програми по забезпеченню безкоштовним інтернетом цивільних бомбосховищ, шкіл та гуманітарних центрів було підключено понад 500 таких об'єктів по всій Україні.

Зараз «ДАТАГРУП» та VOLIA підтримують два важливих соціальних проєкти. Один з них — БФ «Frida», благодійна місія медиків-волонтерів на прифронтових та деокупованих територіях. Компанії фінансують діяльність лікарів, які двічі на місяць відправляються до одних з найбільш постраждалих міст — Херсону, Лиману та Ізюму — для проведення оглядів, аналізів, вакцинацій та роздачі необхідних медикаментів. Станом на сьогоднішній день відбулося 12 таких виїздів, під час яких відважні лікарі провели 10 865 безкоштовних консультацій та допомогли 4821 постраждалим від війни. Загальна сума фінансування склала близько 5,6 млн грн.

Другий проєкт під назвою «Наші діти» реалізується разом з БФ «Я майбутнє України» та Ювенальною поліцією України. За його умовою компанії «ДАТАГРУП» та VOLIA беруть під власну опіку 56 дітей-сиріт війни, яким до повноліття щомісячно будуть перераховувати по 10 тис. грн. Загалом на потреби дітей вже перераховано 6,24 млн грн.

Надаючи різносторонню підтримку населенню, «ДАТАГРУП» та VOLIA не змогли залишитись осторонь постраждалих від техногенної катастрофи на Херсонщині. В рамках допомоги компаніями направлено 1,1 млн грн. для придбання Державною службою України з надзвичайних ситуацій в Херсонській області насосів для відкачування води, предмети першої необхідності та інші речі для допомоги населенню.

Як і вся наша країна, компанії «ДАТАГРУП» та VOLIA налаштовані впевнено та рішуче. Працюють, рухаються вперед, долають перешкоди й щодня стають сильнішими. Усе краще попереду, переможемо разом!