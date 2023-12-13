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Категория
Общество
Дата публикации

Почти половина украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты, - опрос

Почти половина украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты, - опрос
Фото: resh.news

В декабре 2023 года 66% украинцев донатят на ВСУ: 46% делают это планово из каждой зарплаты, 14% делают пожертвования после каждого обстрела, превращая злобу в донат, и еще 6% перечисляют каждый день понемногу.

Об этом сообщает компания Rakuten Viber, которая провела опрос, чтобы узнать, как украинцы донатят на ВСУ.

Отмечается, что в опросе приняло участие около 54 тысяч пользователей.

В феврале 2023 года Rakuten Viber проводил аналогичный опрос, что позволяет сравнить, изменилась ли поддержка ВСУ украинцами.

Распределение ответов на вопрос "Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?" выглядит следующим образом:

  • Да, регулярно с каждой зарплаты – 46% (в начале года – 37%: показатель вырос на 9 процентных пунктов );
  • Я помогаю другим способом – 25% (в начале года – 29%: показатель упал на 4 процентных пункта );
  • Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злобу в донаты — 14% (в начале года — 16,5%: показатель упал на 1,5 процентных пункта );
  • Естественно, каждый день понемногу — 6% (в начале года — 6%: показатель остался прежним);
  • Я служу в ВСУ – 5% (в начале года – 6,5%: показатель упал на 1,5 процентных пункта );
  • Не вижу смысла в этом – 4% (в начале года – 5%: показатель упал на 1 процентный пункт ).

Напомним, за 9 месяцев 2023 года три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен. Лидерство продолжает удерживать платформу United24. Фонд "Вернись живым" в августе побил своеобразный рекорд, получив наибольшую для себя сумму донатов за последние полтора года. А фонд Сергея Притулы в среднем в месяц собирает 170 млн гривен.

Автор:
Светлана Манько
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