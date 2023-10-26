Как донатят украинцы в 2023 году и сколько собрали крупнейшие фонды

За 9 месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен. Лидерство продолжает удерживать платформу United24. Фонд "Вернись живым" в августе побил своеобразный рекорд, получив наибольшую для себя сумму донатов за последние полтора года.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Две трети всех донатов собрала платформа United24

Больше донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств - чуть больше 3 млрд гривен - получил фонд "Вернись живым", еще около 1,5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

С начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема).

"В мае 2023 года платформа United 24 начала сборы по двум новым направлениям - на гуманитарное разминирование и потребности образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн гривен на 76 млн гривен", - отмечают в "Опендатабот".

В общей сложности платформа United24 собрала подавляющее большинство - две трети от общей суммы донатов всех фондов.

Фонд "Вернись живым" за пять дней собрал 281 млн грн

Фонд "Вернись живым" в августе 2023-го побил своеобразный рекорд — тогда на его счета поступило 0,5 млрд. гривен, что является лучшим показателем за последние полтора года.

"Больше донатов этот фонд собирал только в первые месяцы полномасштабного вторжения. При этом, 281 млн гривен, или более половины августовских донатов, "Вернись живым" получил за пять дней — с 14-го по 18-е число. В это время в фонде проходил проект "Операция "Единство", в рамках которого собирались средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом", - подчеркивают в "Опендатабот".

Там добавляют, что всего с мая 2022 года на счета этого фонда в среднем поступало 320 млн гривен в месяц.

Фонд Сергея Притулы собирает 170 млн грн в месяц

Фонд Сергея Притулы рекордную сумму донатов – почти 243 млн гривен – собрал в июле.

"В фонде отмечают, что это связано с проведением мегазбора на закупки украинским военным беспилотников, лодок и грузовиков", - сообщают аналитики "Опендатабот".

По информации платформы, всего в среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн гривен.

Напомним, United24 вместе с Генштабом ВСУ и Минцифры в июле 2022 года запустили проект "Армия дронов". Недавно стартовал уже второй курс по обучению операторов БПЛА. Его пройдут 10 тысяч будущих пилотов.

Также летом 2022 года фонд Сергея Притулы закрыл один из самых масштабных сборов. Тогда за 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку 4 Bayraktar, приобрели спутник для Вооруженных сил Украины.