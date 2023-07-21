Українці задонатили рекордну суму платформі United24 у червні: скільки отримали інші фонди на армію

Глобальна ініціатива з підтримки України United24 за перші шість місяців 2023 року зібрала 5,54 млрд грн або 66% від загального обсягу донатів для найбільших фондів. У 2023 році українці більше переказували гроші на армію у червні, United24 цього місяця отримала рекордну суму — 2,4 млрд грн.

Про це повідомили аналітики компанії Opendatabot.

За перші шість місяців 2023 року на рахунки United24, "Повернись живим" (1,81 млрд грн або 22% від загальної суми) та фонду Сергія Притули (1 млрд грн, 12%) надійшло загалом 8,4 млрд грн.

Дані: Opendatabot

На що United24 витрачає гроші

89% (4,93 млрд грн) усіх донатів, які отримала платформа United24, призначені на потреби ЗСУ (на оборону). Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України — 0,45 млрд грн та 0,16 млрд грн відповідно.

Дані: Opendatabot

До рекордного червня 2023 року максимальну суму United24 отримувала у липні 2022 року — 2,24 млрд грн.

"Результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 разів перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць", — зауважують аналітики.

Як українські фонди розподіляють донати

В середньому "Повернись живим" отримує від благодійників 0,29 млрд грн щомісяця. У червні сума зросла на 17% — до 0,34 млрд грн. Що стосується фонду Притули, то зростання склало 37% — у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як протягом попередніх п’яти місяців, у середньому на рахунки заходило 0,16 млрд грн.

Збори фондів по місяцях. Дані: Opendatabot

Нагадаємо, United24 разом з Генштабом ЗСУ та Мінцифри у липні 2022 року запустили проєкт "Армія дронів". Нещодавно стартував вже другий курс з навчання операторів БПЛА. Його пройдуть 10 тисяч майбутніх пілотів.

Також влітку 2022 року фонд Сергія Притули закрив один із наймасштабніших зборів. Тоді за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, придбали супутник для Збройних сил України.