Через United24 вперше зібрали гроші на відновлення навчального закладу

Через фандрейзингову платформу United24 вдалося зібрати 1,25 млн доларів на відновлення ліцею в селі Бузова Київської області. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

Він зазначив, що це перший збір на платформі для відновлення навчального закладу.

Завдяки цим коштам 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн.

Також Федоров додав, що вже розпочався другий такий збір. 5 серпня футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine. Планується зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

Нагадаємо, платформа United24 почала працювати у травні 2022 року. За рік роботи на її рахунки в Національному банку України було зібрано понад 325 млн доларів внесків.