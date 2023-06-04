Через United24 впервые собрали деньги на восстановление учебного заведения

Через фандрейзинговую платформу United24 удалось собрать 1,25 млн долларов на восстановление лицея в селе Бузова Киевской области. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Он отметил, что это первый сбор на платформе для возобновления учебного заведения.

Благодаря этим средствам 452 ребенка смогут вернуться к обучению офлайн.

Также Федоров добавил, что уже начался второй такой сбор. 5 августа футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко проведут в Лондоне матч звезд мирового футбола Game4Ukraine. Планируется собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Напомним, платформа United24 начала работу в мае 2022 года. За год работы на ее счета в Национальном банке Украины было собрано более 325 млн долларов взносов.