Украинцы задонатили рекордную сумму платформе United24 в июне: сколько получили другие фонды на армию

Глобальная инициатива по поддержке Украины United24 за первые шесть месяцев 2023 года собрала 5,54 млрд грн или 66% от общего объема донатов для крупнейших фондов. В 2023 году украинцы больше переводили деньги на армию в июне, United24 в этом месяце получила рекордную сумму - 2,4 млрд грн.

Об этом сообщили аналитики компании OpenDatabot.

За первые шесть месяцев 2023 года на счета United24, "Повернись живим" (1,81 млрд грн или 22% от общей суммы) и фонда Сергея Притулы (1 млрд грн, 12%) поступило в общей сложности 8,4 млрд грн.

Данные: Opendatabot

На что United24 тратит деньги

89% (4,93 млрд грн) всех донатов, полученных платформой United24, предназначаются для нужд ВСУ (на оборону). Остальные 11% были собраны на медицинскую помощь и восстановление Украины — 0,45 млрд грн и 0,16 млрд грн соответственно.

Данные: Opendatabot

До рекордного июня 2023 года максимальную сумму United24 получала в июле 2022 года – 2,24 млрд грн.

"Результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года — тогда United24, в среднем, собирала на эти нужды 0,5 млрд гривен в месяц", — отмечают аналитики.

Как украинские фонды распределяют донаты

В среднем "Вернись живым" получает от благотворителей 0,29 млрд грн ежемесячно. В июне сумма выросла на 17% — до 0,34 млрд грн. Что касается фонда Притулы, то рост составил 37% — в июне украинцы задонатили 0,22 млрд грн, тогда как за предыдущие пять месяцев в среднем на счета заходило 0,16 млрд грн.

Сборы фондов по месяцам. Данные: Opendatabot

Напомним, United24 вместе с Генштабом ВСУ и Минцифры в июле 2022 года запустили проект "Армия дронов". Недавно стартовал уже второй курс по обучению операторов БПЛА. Его пройдут 10 тысяч будущих пилотов.

Также летом 2022 года фонд Сергея Притулы закрыл один из самых масштабных сборов. Тогда за 600 миллионов гривен, которые собрали украинцы на покупку 4 Bayraktar, приобрели спутник для Вооруженных сил Украины.