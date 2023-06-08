Волонтеры передали ВСУ партию крупногабаритных грузовиков для транспортировки боекомплектов

На центральной площади Национального музея истории Украины во Второй мировой войне 7 июня волонтерам передали партию крупногабаритных грузовиков для транспортировки боекомплектов. Часть А0598 ВСУ получила 6 единиц грузовой техники производства MAN SEА, Volvo Group, Scania и DAMM.

Об этом сообщило консалтинговое агентство PR Batteries Agency, которое организовало церемонию передачи.

Техника была передана в руки военным, принимал автомобили начальник Центрального управления обеспечения военной техники Вооружения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины Андрей Бурьян.

Уточняем, что сначала передали 4 грузовика, а еще два сейчас находятся в пути в Украину. Общая сумма всех грузовиков превышает 8,5 млн грн, их доставали в Украину из Норвегии, Германии и Польши.

Акцию организовали Биржа благотворительности "ДоброДій", Благотворительный фонд "Современная Украина", волонтерская группа "FRONT-ART" и представители ConcordBank.

"Наш фонд доставил на передовую с начала войны почти 50 различных транспортных средств, среди которых быстрые, внедорожники, микроавтобусы. Теперь это грузовики. Их не просто было транспортировать и сложнее найти. Но благодаря поддержке партнеров и отчаянности наших волонтеров, сегодня они здесь, в Украине. Потому что каждый, кто присоединился к их приобретению, понимает, сейчас – это колеса наступления, а завтра – вожделенной всеми Победы. Пусть служат и помогают стране возвращать свое", — сказал президент фонда "Современная Украина" Владимир Гавриш.

Напомним, что именно сейчас политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

После месяцев ожесточенных боев украинские военные перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении. Однако Украина еще не начала масштабное контрнаступление для возвращения временно оккупированной территории.