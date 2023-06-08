Волонтери передали ЗСУ партію великогабаритних вантажівок для транспортування боєкомплектів

На центральній площі Національного музею історії України у Другій світовій війні 7 червня волонтерам передали партію великогабаритних вантажівок для транспортування боєкомплектів. Частина А0598 ЗСУ отримала 6 одиниць вантажної техніки виробництва MAN SEА, Volvo Group, Scania та DAMM.

Про це повідомило консалтингове агентство PR Batteries Agency, яке організувало церемонію передачі.

Техніку передали в руки військовим, приймав автомобілі начальник Центрального управління забезпечення військової техніки Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України Андрій Бурʼян.

Уточнюємо, що спочатку передали 4 вантажівки, а ще дві наразі перебувають в дорозі до України. Загальна сума всіх вантажівок перевищує 8,5 млн грн, їх доставали до України з Норвегії, Німеччини та Польщі.

Акцію організували Біржа благодійності "ДоброДій", Благодійний фонд "Сучасна Україна", волонтерська група "FRONT-ART" та представники ConcordBank.

"Наш фонд доставив на передову з початку війни майже 50 різних транспортних засобів, серед яких швидкі, позашляховики, мікроавтобуси. Тепер це вантажівки. Їх не просто було транспортувати і ще складніше знайти. Але завдяки підтримці партнерів і відчайдушності наших волонтерів, сьогодні вони тут, в Україні. Бо кожен, хто долучився до їх придбання, розуміє, зараз – це колеса наступу, а завтра – омріяної всіма Перемоги. Нехай служать і допомагають країні повертати своє", — розповів президент фонду "Сучасна Україна" Володимир Гавриш.

Нагадаємо, що саме зараз політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Після місяців запеклих боїв українські військові перейшли від оборони до наступальних дій на Бахмутському напрямку. Однак, Україна ще не розпочала масштабний контрнаступ для повернення тимчасово окупованої території.