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Фон дер Ляєн закликала ЄС надати Україні далекобійну зброю

Фон дер Ляєн закликала ЄС надати Україні далекобійну зброю
Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Київі. Фото: ОП

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що війна проти України є ключовим моментом для Європи, оскільки боротьба йде і за європейські цінності. Вона закликали країни, в яких є далекобійна зброя, надати її Україні.

Про це вона сказала під час виступу на форумі Globsec, повідомляє  пресслужба Європейської комісії.

Вона наголосила, що військова допомога для України є просто необхідною, тому ЄС хоче підштовхнути свою оборонну промисловість до збільшення виробництва необхідних Україні 155-міліметрових і 152-міліметрових артилерійських снарядів.

Вона наголосила, що ті країни, які можуть, повинні надати Україні далекобійну артилерію та системи озброєння, оскільки ця зброя може допомогти ЗСУ вирівняти розрив в дальності.

Фон дер Ляєн додала, що до кінця року ЄС підготує ще 30 тисяч українських військовослужбовців.  

Проблема із забезпеченням артснарядами України полягає в тому, що військово-промисловий потенціал Заходу не здатен підтримувати такі темпи виробництва боєприпасів, як потрібно Україні.

Західні уряди не змогли діяти досить швидко,щоб змінити свою промислову політику, щоб задовольнити зростаючі потреби України в артилерійських боєприпасах, бронетехніці та іншому озброєнні.

Генсек НАТО зазначив, що ЗСУ використовують від 4000 до 7000 артилерійських снарядів щодня. Водночас витрати Росії сягають близько 20000 снарядів.

Автор:
Тетяна Гойденко