Фон дер Ляен призвала ЕС предоставить Украине дальнобойное оружие

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявил, что война против Украины является ключевым моментом для Европы, поскольку борьба идет и за европейские ценности. Она призвали страны, в которых есть дальнобойное оружие, предоставить его Украине.

Об этом она сказала во время выступления на форуме Globsec, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Она подчеркнула, что военная помощь для Украины просто необходима, поэтому ЕС хочет подтолкнуть свою оборонную промышленность к увеличению производства необходимых Украине 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Она подчеркнула, что те страны, которые могут, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и систему вооружения, поскольку это оружие может помочь ВСУ выровнять разрыв в дальности.

Фон дер Ляен добавила, что до конца года ЕС подготовит еще 30 тысяч украинских военнослужащих.

Проблема с обеспечением артснарядами Украины состоит в том, что военно-промышленный потенциал Запада не способен поддерживать такие темпы производства боеприпасов, как Украине.

Западные правительства не смогли действовать достаточно быстро, чтобы изменить свою промышленную политику, чтобы удовлетворить растущие потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, бронетехнике и другом вооружении.

Генсек НАТО отметил, что ВСУ используют от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время расходы России составляют около 20000 снарядов.