Данилов опроверг заявления о начале контрнаступления ВСУ: все о нем узнают и увидят

Украина еще не начала запланированное контрнаступление для возвращения временно оккупированной территории. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Reuters.

Как пишет агентство, Данилов опроверг заявления российских чиновников о том, что контрнаступление уже началось. По словам секретаря СНБО, старт таких действий будет очевиден.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", – сказал он.

Также Данилов отметил, что россияне по ошибке приняли продвижение украинских военных в прифронтовой зоне за начало большей операции.

Напомним, что политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины уже несколько месяцев. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае по разным направлениям.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

А 7 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что после месяцев упорных боев украинские военные перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении.