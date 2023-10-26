Як донатять українці в 2023 році та скільки зібрали найбільші фонди

За 9 місяців 2023 року три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд гривень. Лідерство продовжує утримувати платформа United24. Натомість фонд "Повернись живим" у серпні побив своєрідний рекорд, отримавши найбільшу для себе суму донатів за останні півтора року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Дві третини всіх донатів зібрала платформа United24

Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд "Повернись живим", ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.

Від початку року найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).

"У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п’яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень на 76 млн гривень", - зазначають в "Опендатабот".

Загалом платформа United24 зібрала переважну більшість — дві третини від загальної суми донатів всіх фондів.

Фонд "Повернись живим" за п’ять днів зібрав 281 млн грн

Фонд "Повернись живим" у серпні 2023-го побив своєрідний рекорд — тоді на його рахунки надійшло 0,5 млрд гривень, що є найкращим показником за останні півтора роки.

"Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. При цьому, 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, "Повернись живим" отримав за п’ять днів — з 14-го по 18-е число. Саме тоді у фонді проходив проєкт "Операція "Єдність", у рамках якого збиралися кошти на 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Фонд Сергія Притули збирає 170 млн грн на місяць

Фонд Сергія Притули рекордну суму донатів — майже 243 млн гривень — зібрав у липні.

"У фонді зазначають, що це пов’язано із проведенням мегазбору на закупи українським військовим безпілотників, човнів та вантажівок", - повідомляють аналітики "Опендатабот".

За інформацією платформи, усього, в середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн гривень.

Нагадаємо, United24 разом з Генштабом ЗСУ та Мінцифри у липні 2022 року запустили проєкт "Армія дронів". Нещодавно стартував вже другий курс з навчання операторів БПЛА. Його пройдуть 10 тисяч майбутніх пілотів.

Також влітку 2022 року фонд Сергія Притули закрив один із наймасштабніших зборів. Тоді за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, придбали супутник для Збройних сил України.