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Майже половина українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні, - опитування
У грудні 2023 року 66% українців донатять на ЗСУ: 46% роблять це планово з кожної зарплатні, 14% роблять пожертви після кожного обстрілу, перетворюючи злість на донат, і ще 6% перераховують кожного дня потроху.
Про це повідомляє компанія Rakuten Viber, яка провела опитування, щоб дізнатись, як українці донатять на ЗСУ та знайомим, які служать.
Зазначається, що в опитуванні взяли участь близько 54 тисяч користувачів.
У лютому 2023 року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування, що дозволяє порівняти, чи змінилась підтримка ЗСУ українцями.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Розподіл відповідей на питання “Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?” виглядає наступним чином:
- Так, регулярно з кожної зарплатні — 46% (на початку року — 37%: показник зріс на 9 відсоткових пунктів);
- Я допомагаю іншим способом — 25% (на початку року — 29%: показник впав на 4 відсоткові пункти);
- Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (на початку року — 16,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти);
- Звісно, кожного дня потроху — 6% (на початку року — 6%: показник залишився незмінним);
- Я служу в ЗСУ — 5% (на початку року — 6,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти);
- Не бачу сенсу в цьому — 4% (на початку року — 5%: показник впав на 1 відсотковий пункт).
Нагадаємо, за 9 місяців 2023 року три найбільших благодійних фонди України зібрали 12,5 млрд гривень. Лідерство продовжує утримувати платформа United24. Натомість фонд "Повернись живим" у серпні побив своєрідний рекорд, отримавши найбільшу для себе суму донатів за останні півтора року. А фонд Сергія Притули в середньому на місяць збирає 170 млн гривень.