Майже половина українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні, - опитування

У грудні 2023 року 66% українців донатять на ЗСУ: 46% роблять це планово з кожної зарплатні, 14% роблять пожертви після кожного обстрілу, перетворюючи злість на донат, і ще 6% перераховують кожного дня потроху.

Про це повідомляє компанія Rakuten Viber, яка провела опитування, щоб дізнатись, як українці донатять на ЗСУ та знайомим, які служать.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь близько 54 тисяч користувачів.

У лютому 2023 року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування, що дозволяє порівняти, чи змінилась підтримка ЗСУ українцями.

Розподіл відповідей на питання “Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?” виглядає наступним чином:

Так, регулярно з кожної зарплатні — 46% (на початку року — 37%: показник зріс на 9 відсоткових пунктів );

Я допомагаю іншим способом — 25% (на початку року — 29%: показник впав на 4 відсоткові пункти );

Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (на початку року — 16,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти );

Звісно, кожного дня потроху — 6% (на початку року — 6%: показник залишився незмінним);

Я служу в ЗСУ — 5% (на початку року — 6,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти );

Не бачу сенсу в цьому — 4% (на початку року — 5%: показник впав на 1 відсотковий пункт ).

Нагадаємо, за 9 місяців 2023 року три найбільших благодійних фонди України зібрали 12,5 млрд гривень. Лідерство продовжує утримувати платформа United24. Натомість фонд "Повернись живим" у серпні побив своєрідний рекорд, отримавши найбільшу для себе суму донатів за останні півтора року. А фонд Сергія Притули в середньому на місяць збирає 170 млн гривень.