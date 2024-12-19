100 украинских компаний за полгода получили 2 триллиона гривен: кто стал лидерами отраслей по доходам

За первое полугодие 2024 года 100 крупнейших по размеру доходов украинских компаний получили в общей сложности 2,07 триллиона гривен выручки. Об этом свидетельствуют данные в системе YouControl, собранные аналитиками ТОП-100. В частности, совокупный чистый доход первых 50 компаний в списке вырос на 20%, или на 262 миллиарда гривен.

Рейтинг учитывает как частные, так и государственные компании, однако в него не были включены представители финансового сектора, поскольку банки и страховые компании имеют отдельную отчетность и другую структуру доходов.

Формально наибольшую сумму доходов за январь-июнь – 167,7 миллиарда гривен – получила горно-металлургическая группа "Метинвест". Однако речь идет именно о консолидированном результате предприятий группы согласно международной отчетности.

Если же рассматривать их по отдельности, они по своим доходам попадут только во вторую десятку в рейтинге. В свою очередь, чистая прибыль группы составила 6,98 миллиарда гривен.

Второе место заняла сеть магазинов "АТБ-Маркет" с чистым доходом за полгода в 97,6 миллиарда гривен (рост на 12,4 миллиарда) и прибылью в 1,64 миллиарда гривен. Другими лидерами в сфере ритейла стали: 12-е место – "Сильпо-Фуд" (43,6 миллиарда гривен доходов при убытке более чем в 863 миллиона), 15-е место – "Эпицентр К" (37,7 миллиарда гривен доходов) и более 480 миллионов гривен прибыли).

39-е место заняло ООО "Выгодная покупка" (бренд "Аврора", чистый доход — 16,9 миллиарда, чистая прибыль — 1,9 миллиарда гривен), 42-е место — "Фора" (16 миллиардов гривен дохода и 51 миллион гривен убытков).

Крупнейшей по доходу фармацевтической компанией стала БАДМ (выручка — 32,2 миллиарда гривен, прибыль — 2,17 миллиарда), среди телеком-операторов это "Киевстар" (16,3 и 4,65 миллиарда гривен соответственно), а среди автозаправочных сетей — ОККО (41,2 и 1,04 миллиарда гривен соответственно).

Среди агрокомпаний лидируют "Кернел-Трейд" (11-е место, доход – 45,5 миллиарда, прибыль – 4,05 миллиарда гривен), Винницкая птицефабрика (24-е место, доход – 24,3 миллиарда, прибыль – почти 395 миллионов гривен) и МХП (28-е место, доход – 21,6 миллиарда, убыток – 1,26 миллиарда гривен).

Помимо представителей агропромышленного комплекса, наиболее представленными в сотне стали компании из энергетической, в частности, нефтегазовой, и горно-металлургической отраслей — по 15-16 субъектов. Полный перечень – доступен по ссылке.

Впрочем, если смотреть на совокупные результаты бизнес-групп, представленных в топ-100, пятерка крупнейших по доходам будет выглядеть так: "Метинвест", ДТЭК, АТБ, МХП и Fozzy Group.

В частности, консолидированные доходы участников топ-100 из состава ДТЭК достигают почти 160 миллиардов гривен, а из состава "Метинвеста" — более 156 миллиардов. Сгруппированные доходы представителей АТБ, МХП и Fozzy в этом списке – 98, 72 и 69 миллиардов гривен соответственно.

По секторальным доходам лидируют энергетика, нефтегаз и ритейл. Компании из этих отраслей получили суммарно 1 триллион гривен, то есть половину от доходов всей сотни участников рэнкинга.

Тройкой лидеров по доходам в энергетике стали компании "Д.Трейдинг", "Энергоатом" и "Укрэнерго". В нефтегазовой отрасли наибольшие доходы имеют "Нафтогаз Украины", газоснабжающая компания "Нафтогаз" и "Укрнафта".

Государственными являются семь компаний из топ-10, а их всего списка таких номинантов- 16. Преимущественно это известные нефтегазовые и энергетические компании. Их суммарный доход за полугодие составил 606,8 миллиарда гривен, то есть 29% от общей выручки участников рейтинга.

Общая прибыль всей сотни юрлиц за шесть месяцев составила 129 миллиардов гривен. В частности, убыточными оказались 18 компаний. При этом финансовые результаты около половины участников списка по сравнению с первым полугодием 2023 года ухудшились.