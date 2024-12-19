100 крупнейших компаний 2024 года

Ренкинг крупнейших юридических лиц Украины по доходам возглавляют представители ритейла, ГМК, нефтегазовой отрасли и энергетики. За первые шесть месяцев 100 самых мощных компаний получили 2,07 трлн. грн. чистых доходов.

Доходы подавляющей части крупных компаний реального сектора экономики Украины в 2024 году растут. По данным YouControl, за первые шесть месяцев 100 самых мощных компаний получили 2,07 трлн грн чистых доходов. При этом совокупный доход первых 50 из них вырос на 262 млрд. грн., или на 20%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Нарастить доходы удалось 43 компаниям из самых больших 50. Похожая ситуация и у других номинантов нашего рейтинга.

Сразу следует сделать поправку на то, что данные, которые на правах партнера выпуска предоставляет YouControl , не учитывают представителей финансового сектора, ведь банки и страховые компании имеют отдельную отчетность и другую структуру доходов.

Рейтинг 100 компаний по доходам в 2024 году возглавляет пятерка представителей ритейла, энергетики и нефтегаза — "АТБ-Маркет", "Д.Трейдинг", "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" и "Нафтогаз Трейдинг".

Формально наибольшую сумму доходов демонстрирует Metinvest, но это становится возможным только если учитывать консолидированный итог предприятий группы по международной отчетности. Если же рассматривать предприятия промышленного гиганта отдельно, то они входят в топ-20 и в общей сложности до первой сотни, но не попадают по итогам 6 месяцев 2024 года в первую десятку компаний по чистому доходу.

"АТБ-Маркет", "Нефтегаз Украины" и "Д.Трейдинг" — отраслевые флагманы среди юридических лиц по доходам

В сотню больше всего попало компаний из энергетической отрасли, агропромышленного комплекса и горно-металлургического комплекса страны — по 15-16 субъектов.

Впрочем, если посмотреть на совокупные результаты групп, то картина будет другой. Среди частных бизнес-структур пятерка крупнейших группа «Метинвест», группа ДТЭК, корпорация АТБ, компания МХП и Fozzy Group. Входящие в состав ДТЭК консолидированные доходы участников рейтинга топ-100 достигают почти 160 млрд грн, а номинантов от «Метинвеста» — более 156 млрд грн. Сгруппированные доходы представителей АТБ, МХП и Fozzy в топ-100 в 1,5-2 раза меньше, то есть 98, 72 и 69 млрд грн соответственно.

По секторальным доходам лидируют энергетика, нефтегаз и ритейл. Именно в этих отраслях компании получили суммарно 1 трлн грн – ровно половину от доходов всей сотни участников рэнкинга. Тройка лидеров по доходам и энергетике — Д.Трейдинг, Энергоатом и Укрэнерго. В нефтегазовой отрасли наибольшие доходы имеют Нафтогаз Украины, Газоснабжающая компания Нафтогаз и Укрнафта. А в ритейле самые мощные компании — "АТБ-Маркет", "Сильпо-Фуд" и "Эпицентр-К". Следует добавить, что каждая из этих компаний свои доходы в 2024 году увеличила. В частности, "Энергоатом" — на 13,5 млрд грн, "Д.Трейдинг" — на 12,9 млрд грн, "АТБ-Маркет" — на 12,4 млрд грн, а "Нафтогаз Украины" — на 11,5 млрд грн (против первой половины 2023 года).

Среди владельцев наибольшие доходы получило государство. Ведь из десяти компаний с самыми высокими доходами семь принадлежат государству, а у топ-100 таких номинантов 16. Преимущественно это известные нефтегазовые и энергетические компании. Их суммарный доход за полугодие составил 606,8 млрд. грн., то есть 29% от общей выручки участников рейтинга.

Следует отметить, что даже в условиях войны многим компаниям удается получать прибыль. Так, из 100 крупнейших по доходам компаний в Украине более 80 удалось в первом полугодии избежать убытков. Хотя уровень доходности, согласно отчетности компаний, сейчас невысок. Существенные доходы фиксируют разве что государственные компании нефтегазовой отрасли — «Нефтегаз Украины», «Укргаздобыча», «Укрнефть» и другие. Среди частных компаний удалось значительно увеличить доходы в 2024 году Кернел-Трейд, АТБ-Маркет, Сантрейд. В общей сложности участники рейтинга получили за пол года 129 млрд грн чистой прибыли.

Убыточными являются почти 20 компаний из топ-100. Было бы хорошо, если бы по итогам полного года рентабельность бизнеса у них улучшилась. Однако пока есть негативный тренд. Приблизительно каждый второй участник рейтинга фиксирует по результатам первого полугодия уменьшение прибыли (против аналогичных показателей предыдущего года). «Потери» еще невелики, и компании могут исправить ситуацию до конца года.