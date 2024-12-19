100 найбільших компаній 2024 року

Ренкінг найбільших юридичних осіб України за доходами очолюють представники рітейлу, ГМК, нафтогазової галузі та енергетики. За перші шість місяців 100 найпотужніших компаній отримали 2,07 трлн грн чистих доходів.

Доходи переважної частини великих компаній реального сектору економіки України у 2024 році зростають. За даними YouControl, за перші шість місяців 100 найпотужніших компаній отримали 2,07 трлн грн чистих доходів. При цьому сукупний дохід перших 50 з них зріс на 262 млрд грн, або на 20%, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Наростити доходи вдалося 43 компаніям із найбільших 50. Схожа ситуація й у інших номінантів нашого рейтингу.

Одразу треба зробити поправку на те, що дані, які на правах партнера випуску надає YouControl, не враховують представників фінансового сектору, адже банки та страхові компанії мають окрему звітність та іншу структуру доходів.

Рейтинг 100 компаній за доходами у 2024 році очолює п’ятірка представників ритейлу, енергетики і нафтогазу — «АТБ-Маркет», «Д.Трейдінг», «Нафтогаз України», «Енергоатом» і «Нафтогаз Трейдінг».

Формально найбільшу суму доходів демонструє Metinvest, але це стає можливим, лише якщо враховувати консолідований підсумок підприємств групи за міжнародною звітністю. Якщо ж розглядати підприємства промислового гіганта окремо, то вони входять до топ-20 та загалом до першої сотні, але не потрапляють за підсумками 6 місяців 2024 року до першої десятки компаній за чистим доходом.

"АТБ-Маркет", "Нафтогаз України" та "Д.Трейдинг" - галузеві флагмани серед юридичних осіб за доходами

До сотні найбільше потрапило компаній з енергетичної галузі, агропромислового комплексу і гірничо-металургійного комплексу країни — по 15-16 суб’єктів.

Втім, якщо подивитися на сукупні результати груп, то картина буде іншою. Серед приватних бізнес-структур п’ятірка найбільших — група «Метінвест», група ДТЕК, корпорація АТБ, компанія МХП та Fozzy Group. Консолідовані доходи учасників рейтингу топ-100, що входять до складу ДТЕК, сягають майже 160 млрд грн, а номінантів від «Метінвесту» — понад 156 млрд грн. Згруповані доходи представників АТБ, МХП та Fozzy у топ-100 в 1,5-2 рази менші, тобто 98, 72 та 69 млрд грн відповідно.

За секторальними доходами лідирують енергетика, нафтогаз і ритейл. Саме у цих галузях компанії отримали сумарно 1 трлн грн — рівно половину від доходів всієї сотні учасників ренкінгу. Трійка лідерів за доходами і енергетиці — «Д.Трейдінг», «Енергоатом» та «Укренерго». У нафтогазовій галузі найбільші доходи мають «Нафтогаз України», Газопостачальна компанія «Нафтогаз» та «Укрнафта». А у ритейлі найпотужніші компанії — «АТБ-Маркет», «Сільпо-Фуд» та «Епіцентр-К». Слід додати, що кожна з цих компаній свої доходи у 2024 році збільшила. Зокрема, «Енергоатом» — на 13,5 млрд грн, «Д.Трейдінг» — на 12,9 млрд грн, «АТБ-Маркет» — на 12,4 млрд грн, а «Нафтогаз України» — на 11,5 млрд грн (проти першої половини 2023 року).

Серед власників найбільші доходи отримала держава. Адже з десяти компаній з найвищими доходами сім належать державі, а у топ-100 таких номінантів 16. Переважно це відомі нафтогазові та енергетичні компанії. Їхній сумарний дохід за півріччя становив 606,8 млрд грн, тобто 29% від загальної виручки учасників рейтингу.

Варто наголосити, що навіть в умовах війни багатьом компаніям вдається отримувати прибутки. Так, із 100 найбільших за доходами компаній в Україні понад 80 вдалося у першому півріччі уникнути збитків. Хоча рівень прибутковості, згідно зі звітністю компаній, натепер невисокий. Суттєві прибутки фіксують хіба що державні компанії нафтогазової галузі — «Нафтогаз України», «Укргазвидобування», «Укрнафта» та інші. Серед приватних компаній вдалося значно збільшити прибутки у 2024 році «Кернел-Трейд», «АТБ-Маркет», «Сантрейд». Загалом учасники рейтингу отримали за пів року 129 млрд грн чистих прибутків.

Збитковими є майже 20 компаній із топ-100. Було би добре, якби за підсумками повного року рентабельність бізнесу в них покращилася. Однак поки що маємо негативний тренд. Приблизно кожен другий учасник рейтингу фіксує за результатами першого півріччя зменшення прибутків (проти аналогічних показників попереднього року). «Втрати» ще невеликі, й компанії мають змогу виправити ситуацію до завершення року.