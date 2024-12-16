Индекс деловой активности в ноябре: влияние войны, дефицит рабочей силы и вызовы для бизнеса

Дефицит рабочей силы снова стал главной проблемой для бизнеса, а возобновление российских атак на энергетическую инфраструктуру увеличило в полтора раза долю компаний, страдающих от отключений электроэнергии.

Об этом говорится в 31-м ежемесячном опросе, который ИЭД провел в ноябре среди 468 промышленных предприятий.

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) прекратил рост и снизился с 0,23 в октябре до 0,16 в ноябре. Это значение лишь немногим превышает показатель сентября. Исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков объяснила, что это связано с высокой предварительной статистической базой, поскольку в ноябре 2023 года фиксировались достаточно высокие темпы роста.

" В непростых условиях, в которых сейчас работает украинский бизнес, мы уже видим определенный "потолок" восстановления. И "драматично" больших темпов восстановления не следует ожидать пока идет война ", — говорит она.

Индекс снизился для всех предприятий независимо от их размера. Самый низкий показатель зафиксирован у микропредприятий со значением ниже нуля.

"Это "колокольчик", чтобы обратить особое внимание на экономическую политику по микробизнесу. И хотя снижение индекса характерно для всех бизнесов, крупные компании чувствуют себя лучше, чем средние, средние – лучше, чем малые, а малые – лучше, чем микробизнес", – добавила Кузяков.

Согласно исследованию, динамика многих показателей изменила вектор через месяц. Доля предприятий, работающих с загруженностью менее 25% мощности, в ноябре уменьшилась до 5% после 17% в октябре. В то же время доля работающих почти на полную мощность выросла с 31% до 40%.

Сообщается, что бизнес демонстрирует осторожный оптимизм по поводу будущего. По словам Кузяков, 79,6% опрошенных считают, что их бизнес останется на нынешнем уровне, 3,8% прогнозируют сокращение деятельности, а 16,6% планируют расширение. к условиям войны

Средний срок новых заказов в ноябре сократился с рекордных 7,9 до 6,7 месяца. Возросла доля предприятий, работающих "с колес", то есть заказы менее чем на месяц вперед — с 13% до 16%.

Индекс ожидаемых изменений цен на сырье и материалы снизился с октябрьского пика 0,49 до сентябрьского уровня 0,44.

В то же время больше предприятий испытали подорожание ресурсов – 38,5% в ноябре против 31,3% в октябре. Доля повысивших цены на свою продукцию выросла с 27,1% до 35,4%, что подняло индекс изменений цен на готовую продукцию до 0,34 – самого высокого уровня с начала года.

Ситуация на рынке труда

На рынке труда большинство предприятий не планирует изменений, но есть положительные тенденции. Доля бизнесов, планирующих увеличить занятость в ближайшие 3-4 месяца, выросла с 13,8% до 14,1%. Доля компаний, планирующих увеличить количество работников в вынужденных отпусках, уменьшилась с 14,4% до 4,2%.

Кузяков отметила, что проблема поиска квалифицированных работников накаляется, что является положительным сигналом о росте спроса на рабочую силу.

Согласно исследованию, о сложностях с поиском квалифицированного персонала заявили 55,5% респондентов, а неквалифицированного – 38,9%.

Нехватка рабочей силы из-за мобилизации или выезда работников стала главным препятствием для бизнеса – 64% предприятий жаловались на это в ноябре, по сравнению с 57% в октябре. Это превышает даже рекордный показатель августа (63%).

Остальные препятствия остаются актуальными. Проблема "опасно работать", которая в октябре была на первом месте, снизилась до второго из-за уменьшения доли жалующихся на это бизнесов с 62% до 54%. В то же время проблема роста цен на сырье поднялась с третьего на второе место, достигнув 48%.

Восстановление атак на энергетическую инфраструктуру оказало существенное влияние на бизнес. Доля компаний, страдающих отключениями электроэнергии, выросла более чем в полтора раза – с 22% в октябре до 34% в ноябре. В октябре из-за отключения электроэнергии бизнес потерял 6% рабочего времени, больше всего пострадали предприятия Винницкой, Сумской и Днепропетровской областей. Наиболее уязвимыми отраслями остаются химическая промышленность, металлургия и металлообработка.

Напомним, в октябре ИВДА вырос до 0,12, что является улучшением по сравнению с августом (0,08), когда был зафиксирован самый низкий показатель за год. Однако за сентябрь 2024 года нехватка работников впервые стала ключевым препятствием для ведения бизнеса в Украине, превзойдя предыдущие проблемы, связанные с инфраструктурой и ценами.

Опрос проводился с 18 по 29 ноября среди около 500 предприятий в 21 регионе Украины при поддержке Европейского Союза и Международного фонда "Возрождение" в рамках инициативы "Европейское Возрождение Украины".