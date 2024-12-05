Бизнес-омбудсмен советует государству научиться не препятствовать МСБ, прежде чем "создавать гениальные программы поддержки"

Украина сможет больше помочь малому и среднему бизнесу (МСБ) восстановиться после войны, если минимизирует препятствия для их деятельности. Такое мнение во время состоявшейся в Торонто конференции по восстановлению Украины высказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук, сообщает Укринформ.

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"Восстановиться бизнесу поможет прежде всего сама жизнь: потребности и изобретательность предпринимателей. Люди сами все сделают, главное – не мешать им", – утверждает Ващук.

По его мнению, "прежде чем создавать гениальные программы поддержки", государство должно прежде научиться не создавать препятствий.

В то же время Ващук выразил надежду, что определенную поддержку МСБ в дальнейшем предоставит Канада.

"Пока Канада больше сосредоточена на макроэкономической поддержке Украины, но присутствующие на этой конференции представители правительства, по всей видимости, думают над этим", - отметил бизнес-омбудсмен.

О программе "Власна справа"



Грантовая программа "Власна справа" — одна из составляющих политики "Сделано в Украине", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Программа реализуется в рамках правительственного проекта "Работа" для стимулирования предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. Заявки на участие подаются через портал "Дія".

Напомним, по грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Для получения гранта более 75 тыс. грн. обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Администрирует программу Государственная служба занятости.