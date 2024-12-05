Бізнес-омбудсмен радить державі навчитися не перешкоджати МСБ, перш ніж "створювати геніальні програми підтримки"

Україна зможе найбільше допомогти малому та середньому бізнесу (МСБ) відновитися після війни, якщо мінімізує перешкоди для їх діяльності. Таку думку під час конференції з відбудови України, яка відбулася в Торонто, висловив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, повідомляє Укрінформ.

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"Відновитися бізнесу допоможе перш за все саме життя: потреби й винахідливість підприємців. Люди самі все зроблять, головне - не заважати їм", - сверджує Ващук.

На його думку, "перш ніж створювати геніальні програми підтримки", держава повинна насамперед навчитися не створювати перешкод.

Водночас Ващук висловив сподівання, що певну підтримку МСБ згодом надасть Канада.

"Поки Канада більше зосереджена на макроекономічній підтримці України, але присутні на цій конференції представники уряду, вірогідно, думають над цим", - зауважив бізнес-омбудсмен.

Про програму "Власна справа"



Грантова програма "Власна справа" — одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

Програма реалізується у рамках урядового проєкту "єРобота" для стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Заявки на участь подаються через портал "Дія".

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Адмініструє програму Державна служба зайнятості.