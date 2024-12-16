Індекс ділової активності улистопаді: вплив війни, дефіцит робочої сили та виклики для бізнесу

Дефіцит робочої сили знову став головною проблемою для бізнесу, а відновлення російських атак на енергетичну інфраструктуру збільшило в півтора рази частку компаній, які страждають від відключень електроенергії.

Про йдеться у 31-му щомісячному опитуванні, яке ІЕД провів у листопаді серед 468 промислових підприємств.

Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) припинив зростання та знизився з 0,23 у жовтні до 0,16 у листопаді. Це значення лише трохи перевищує показник вересня. Виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків пояснила, що це пов’язано із високою попередньою статистичною базою, оскільки в листопаді 2023 року фіксувалися досить високі темпи зростання.

"В непростих умовах, в яких зараз працює український бізнес, ми вже бачимо певну "стелю" відновлення. І "драматично" великих темпів відновлення не слід очікувати поки триває війна", - каже вона.

Індекс знизився для всіх підприємств, незалежно від їхнього розміру. Найнижчий показник зафіксовано у мікропідприємств – зі значенням нижче нуля.

"Це "дзвоник", щоб звернути особливу увагу на економічну політику щодо мікробізнесу. І хоча зниження індексу характерно для всіх бізнесів, великі компанії почувають себе краще, ніж середні, середні – краще, ніж малі, а малі – краще, ніж мікробізнес", - додала Кузяків.

Згідно з дослідженням, динаміка багатьох показників змінила вектор за місяць. Частка підприємств, що працюють із завантаженістю менш ніж 25% потужності, у листопаді зменшилася до 5% після 17% у жовтні. Водночас частка тих, хто працює майже на повну потужність, зросла з 31% до 40%.

Повідомляється, що бізнес демонструє обережний оптимізм щодо майбутнього. За словами Кузяків, 79,6% опитаних вважають, що їхній бізнес залишиться на нинішньому рівні, 3,8% прогнозують скорочення діяльності, а 16,6% планують розширення. Це свідчить про адаптацію підприємств до умов війни.

Середній термін нових замовлень у листопаді скоротився з рекордних 7,9 місяця до 6,7 місяця. Зросла частка підприємств, які працюють "з коліс", тобто мають замовлення менш ніж на місяць наперед – з 13% до 16%.

Індекс очікуваних змін цін на сировину та матеріали знизився з жовтневого піку 0,49 до вересневого рівня 0,44. Частка бізнесів, які очікують зростання цін протягом найближчих трьох місяців, скоротилася з 46,9% до 42,1%.

Водночас більше підприємств зазнали подорожчання ресурсів – 38,5% у листопаді проти 31,3% у жовтні. Частка тих, хто підвищив ціни на свою продукцію, зросла з 27,1% до 35,4%, що підняло індекс змін цін на готову продукцію до 0,34 – найвищого рівня з початку року.

Ситуація на ринку праці

На ринку праці більшість підприємств не планує змін, але є позитивні тенденції. Частка бізнесів, які планують збільшити зайнятість у найближчі 3-4 місяці, зросла з 13,8% до 14,1%. Частка компаній, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, зменшилася з 14,4% до 4,2%.

Кузяків зазначила, що проблема пошуку кваліфікованих працівників загострюється, що є позитивним сигналом про зростання попиту на робочу силу.

Згідно з дослідженням, про труднощі з пошуком кваліфікованого персоналу заявили 55,5% респондентів, а некваліфікованого – 38,9%.

Брак робочої сили через мобілізацію чи виїзд працівників став головною перешкодою для бізнесу – 64% підприємств скаржилися на це в листопаді, порівняно з 57% у жовтні. Це перевищує навіть рекордний показник серпня (63%).

Інші перешкоди залишаються актуальними. Проблема "небезпечно працювати", яка у жовтні була на першому місці, знизилася до другого через зменшення частки бізнесів, що скаржаться на це, з 62% до 54%. Водночас проблема «зростання цін на сировину» піднялася з третього на друге місце, досягнувши 48%.

Відновлення атак на енергетичну інфраструктуру суттєво вплинуло на бізнес. Частка компаній, які страждають від відключень електроенергії, зросла більш ніж у півтора рази – з 22% у жовтні до 34% у листопаді. У жовтні через відключення електроенергії бізнес втратив 6% робочого часу, найбільше постраждали підприємства Вінницької, Сумської та Дніпропетровської областей. Найуразливішими галузями залишаються хімічна промисловість, металургія та металообробка.

Нагадаємо, у жовтні ІВДА зріс до 0,12, що є покращенням порівняно із серпнем (0,08), коли було зафіксовано найнижчий показник за рік. Проте, за вересень 2024 року нестача працівників вперше стала ключовою перешкодою для ведення бізнесу в Україні, перевершивши попередні проблеми, пов'язані з інфраструктурою та цінами.

Опитування проводилося з 18 по 29 листопада серед близько 500 підприємств у 21 регіоні України за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження" у рамках ініціативи "Європейське Відродження України".