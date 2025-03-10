Топ-10 предприятий Украины, получивших наибольшую прибыль в 2024 году

Рейтинг крупнейших компаний Украины по итогам 2024 года возглавил ООО "Д.Трейдинг", которое входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимается продажей угля, газа и электроэнергии. Компания получила прибыль в 5,6 млрд грн, сдвинув на второе место сеть супермаркетов "АТБ-Маркет".

Об этом сообщает сервис YouControl, проанализировавший актуальные данные финансовых показателей предприятий за 2024 год.

Отмечается, что всего отчетность подали 407,8 тыс. компаний. Среди десятки лидеров семь предприятий принадлежат государству.

Топ-10 предприятий по чистому доходу от реализации:

1. ООО "Д.Трейдинг" — 215,8 млрд грн (прибыль 5,6 млрд грн)

2. ООО "АТБ-Маркет" — 208,9 млрд грн (прибыль 3,1 млрд грн)

3. АО "Национальная Атомная Энергогенерирующая Компания "Энергоатом"" — 207,0 млрд грн (прибыль 1,3 млрд грн)

4. АО "Национальная Акционерная Компания "Нафтогаз Украины" — 157,8 млрд грн (прибыль 0,9 млрд грн)

5. ООО "Газоснабжающая Компания "Нафтогаз Трейдинг" — 124,9 млрд грн (убыток 9,1 млрд грн)

6. ПАО "Укрнафта" — 105,2 млрд грн (прибыль 16,4 млрд грн)

7. АО "Укрзализныця" — 102,9 млрд грн (убыток 2,7 млрд грн)

8. ПАО "Национальная Энергетическая Компания "Укрэнерго"" — 101,1 млрд грн (убыток 37,7 млрд грн)

9. АО "Укргаздобыча" — 100,6 млрд грн (прибыль 20,9 млрд грн)

10. ООО "Сильпо-Фуд" — 93,0 млрд грн (прибыль 0,2 млрд грн).

Заметим, за первое полугодие 2024 года 100 крупнейших по размеру доходов украинских компаний получили 2,07 триллиона гривен выручки.