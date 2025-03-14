Шмигаль заявив, що ціна квитків "Укрзалізниці" для громадян не повинна змінитися

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не повинна збільшуватися.

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Про це він заявив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді трансляцію якої на YouTube здійснював народний депутат Олексій Гончаренко.

Про ціни на квитки

Шмигаль повідомив, що було проведено вже дві наради з "Укрзалізницею" щодо їх фінансового плану та діяльності на поточний рік.

Пріоритетом залишається збереження незмінними цін та тарифів для громадян, оскільки в умовах війни важливо піклуватися про людей, а ціна на квитки не повинна змінюватися.

Прем'єр-міністр зазначив, що "Укрзалізниця" має прибуткові закордонні перевезення, і було ухвалене рішення збільшувати їх кількість.

Щодо вантажних перевезень, було домовлено, що "Укрзалізниця" працюватиме з бізнесом над тим, щоб для тих видів продукції та товарів, де тарифи є об'єктивно збитковими, вони досягли домовленостей з бізнесом для виведення тарифів на рівень прибутковості або хоча б на рівень собівартості.

Очікується, що найближчим часом, протягом тижня-півтора, "Укрзалізниця" представить уряду рішення щодо фінансового плану.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" увійшла в ТОП-10 підприємств, які отримали найбільший прибуток у 2024 році. Зокрема, компанія опинилась на сьомому місці з прибутком 102,9 млрд грн.