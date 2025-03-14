Шмыгаль заявил, что цена билетов "Укрзализныци" для граждан не должна измениться

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена билетов на перевозку "Укрзализныцей" для граждан не должна увеличиваться.

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Об этом он заявил во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде трансляцию которой на YouTube осуществлял народный депутат Алексей Гончаренко.

О ценах на билеты

Шмигаль сообщил, что было проведено уже два совещания с "Укрзализныцей" по их финансовому плану и деятельности на текущий год.

Приоритетом остается сохранение неизменными цен и тарифов для граждан, поскольку в условиях войны важно заботиться о людях, а цена на билеты не должна меняться.

Премьер-министр отметил, что "Укрзализныця" имеет прибыльные заграничные перевозки, и было принято решение увеличивать их количество.

Относительно грузовых перевозок было договорено, что "Укрзалізниця" будет работать с бизнесом над тем, чтобы для тех видов продукции и товаров, где тарифы объективно убыточны, они достигли договоренностей с бизнесом для вывода тарифов на уровень доходности или хотя бы на уровень себестоимости.

Ожидается, что в ближайшее время, в течение недели-полторы, "Укрзализныця" представит правительству решение о финансовом плане.

Напомним, "Укрзализныця" вошла в ТОП-10 предприятий, получивших наибольшую прибыль в 2024 году. В частности, компания оказалась на седьмом месте с прибылью 102,9 млрд. грн.