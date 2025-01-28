"Укрзализныця" изменяет стоимость билетов на международные поезда в Польшу и Венгрию: детали

" Укрзализныця " с 1 февраля уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что ранее для популяризации собственных международных сообщений "Укрзалізниця" согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран.

"В настоящее время компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за удорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн", — подчеркнули в УЗ.

Как изменится стоимость билетов

Сообщается, что в направлении Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки вырастет:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%;

в вагонах купе – на 9-27%.

За счет уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

Киев – Варшава – на 37%.

Киев – Будапешт – на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

Как отмечают в компании, до 31 января 2025 года включительно оформление билетов в приложении и на официальном сайте "Укрзализныци" на указанные рейсы в феврале будет проходить по текущим ценам.

Новые международные маршруты

С 15 декабря "Укрзализныця" запустила новый поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Также с 15 декабря курсирует новый маршрут из Львова в Кишинев.

Кроме того, "Укрзализныця" вместе со словацкими коллегами с 15 декабря открыла новый маршрут в Братиславу

Также "Укрзализныця" изменила продолжительность маршрута из Киева в Вену. Он стал на три часа быстрее и получил 70% мест благодаря дополнительному вагону.