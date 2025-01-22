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Удобные пересадки в Карпаты и Польшу: "Укрзализныця" изменила маршрут регионального поезда

Железнодорожный вокзал Коломыя
Железнодорожный вокзал в Коломне. Фото: vokzal.org.ua

" Укрзализныця " с 10 февраля продолжает маршрут регионального поезда №865/866 Рава-Русская – Черновцы в Коломыю Также поезд №368/367 Ужгород – Ковель теперь будет курсировать через Дрогобыч и Самбор.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд обеспечит для жителей и гостей Черновцов удобные пересадки в Коломне в направлении Луцка, Ровно и Ковеля, к курортам Яремчи, Ворохты, Татарова, Ясини и Рахова, а для жителей Закарпатья и Прикарпатья – в Польшу.

Прибытие в Коломыю в 00:03, отправление из Коломыи в 05:40.

Также этот рейс согласован с международным поездом №766/765 Рава-Русская – Варшава.

Фото 2 — Удобные пересадки в Карпаты и Польшу: "Укрзализныця" изменила маршрут регионального поезда

Кроме того, поезд №368/367 Ужгород – Ковель теперь будет курсировать через Дрогобыч и Самбор.

"Теперь прибытие пассажиров из Ужгорода во Львов будет более удобным — в 06:10 вместо 05:18 (как было по старому графику), также станет более короткой пересадка на станции Чоп для пассажиров из Вены и Братиславы, следующих этим поездом во Львов, Луцк и Ровно", — подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что продажа билетов на указанные рейсы уже открыта.

Напомним, с 6 февраля начнут курсировать новые ночные поезда, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом.

Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.

Автор:
Светлана Манько