"Укрзализныця" анонсировала открытие новых ночных поездов, соединяющих Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом

С 6 февраля начнут курсировать новые ночные поезда, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Какой график движения

Поезд №234/233 Рахов – Киев обеспечивает удобное сообщение для жителей Закарпатья и Прикарпатья.

Отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев – в 13:12.

В обратном направлении: отправление из Киева в 15:21, из Львова – в 23:51, прибытие в Рахов – в 07 :50.

Маршрут будет удобен для жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи, путешествующих во Львов.

Кроме этого, благодаря группе беспересадочных вагонов "Ковель — Рахов" поезд обеспечивает прямое сообщение Луцка и Ровно с Коломыей.

Поезд №84/83 Солотвино – Киев обеспечивает комфортное сообщение между Закарпатьем, Львовом и столицей.

Расписание по направлению Киева:

Отправление из Солотвина – в 19:52.

Прибытие во Львов – в 05:00.

Прибытие в Киев – в 13:12.

Расписание по направлению Солотвина:

Отправление из Киева – в 15:21.

Отправление из Львова – в 23:16.

Прибытие в Солотвино – в 08:08.

Этот ночной маршрут будет удобен жителям Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья, которые путешествуют во Львов и Киев.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года 86% железнодорожных билетов на поезда " Укрзализныци " пассажиры покупали онлайн.

Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.