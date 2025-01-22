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"Укрзализныця" анонсировала открытие новых ночных поездов, соединяющих Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом

"Укрзализныця" анонсировала открытие новых ночных поездов, соединяющих Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом
УЗ анонсировала новые сообщения. Фото: УЗ

С 6 февраля начнут курсировать новые ночные поезда, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Какой график движения

  • Поезд №234/233 Рахов – Киев обеспечивает удобное сообщение для жителей Закарпатья и Прикарпатья.

Отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев – в 13:12.

В обратном направлении: отправление из Киева в 15:21, из Львова – в 23:51, прибытие в Рахов – в 07 :50.

Маршрут будет удобен для жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи, путешествующих во Львов.

Кроме этого, благодаря группе беспересадочных вагонов "Ковель — Рахов" поезд обеспечивает прямое сообщение Луцка и Ровно с Коломыей.

  • Поезд №84/83 Солотвино – Киев обеспечивает комфортное сообщение между Закарпатьем, Львовом и столицей.

Расписание по направлению Киева:

  • Отправление из Солотвина – в 19:52.
  • Прибытие во Львов – в 05:00.
  • Прибытие в Киев – в 13:12.

Расписание по направлению Солотвина:

  • Отправление из Киева – в 15:21.
  • Отправление из Львова – в 23:16.
  • Прибытие в Солотвино – в 08:08.

Этот ночной маршрут будет удобен жителям Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья, которые путешествуют во Львов и Киев.

Фото 2 — "Укрзализныця" анонсировала открытие новых ночных поездов, соединяющих Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года   86% железнодорожных билетов на поезда " Укрзализныци " пассажиры покупали онлайн.

Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России.  

Автор:
Ольга Опенько