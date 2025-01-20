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"Укрзализныця" добавила вагоны для ретротура по Гайворонской узкоколейке

"Укрзализныця" добавила вагоны для ретротура по Гайворонской узкоколейке
"Укрзализныця" также добавила еще один купейный вагон для трансферной перевозки. Фото: УЗ

"Укрзализныця" назначила дополнительные вагоны для паровозного ретротура по Гайворонской узкоколейке, который состоится 25 января.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" также добавила еще один купейный вагон для трансферной перевозки из Киева в Гайворон.

Беспересадочные вагоны Киев – Гайворон отправляются 24 января и возвращаются 25 января. Билеты на трансфер можно найти на онлайн-ресурсах "Укрзализныци".

Что известно о маршруте

Гайворонская узкоколейная дорога является старейшей и самой длинной узкоколейной железной дорогой в Европе.

25 января 2025 года по маршруту   Гайворон – Бершадь – Хащуватое   будет отправляться поезд в составе паровоза Гр-336 и ретровагонов Pafawag (1950-е) и ПВ-40 (1982 год).

Где купить билеты, их стоимость

Билеты на ретро-тур по Гайворонской узкоколейке уже доступны для приобретения. Их можно купить через мобильное приложение Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua, в чат-ботах или в кассах вокзалов.

Стоимость билетов составляет 120 гривен для взрослых и 90 гривен для детей до 14 лет. Поездки будут совершаться по маршрутам №961, №962, №854 и №853.

Для удобства пассажиров предусмотрены беспересадочные вагоны по маршрутам Киев – Гайворон и Львов – Гайворон (отправка 24 января, возвращение 25 января).

Напомним,  "Укрзализныця " на зимние праздники запускала "магические экспрессы"   — сказочные ретропоезды на паровозной тяге, курсировавшие во Львове и Киеве.

Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, который наблюдался до полномасштабного вторжения России.

Автор:
Ольга Опенько