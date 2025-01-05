УЗ начала модернизацию тепловозов 80-х годов на собственных заводах (ФОТО)

"Укрзализныця" начала модернизировать тепловозы серии ТЭП70 на собственных мощностях.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что известно о ремонте

Тепловозы серии ТЭП70 выпускались в 1985-1989 годах.

Первый тепловоз этой серии прошел капитальный ремонт в конце прошлого года. Для подготовки и проведения ремонта железнодорожникам понадобилось более 4 месяцев.

При ремонте железнодорожники освоили ряд работ и изготовление запчастей, которых нет на рынке.

В частности, возобновлена тележка тепловоза, тормозная рычажная передача, компрессор, тяговый электродвигатель, центральная воздушная система и другие элементы.

Также для капремонта тепловоза железнодорожники собственноручно изготовили глушитель дизеля тепловоза, тяги тормозной передачи, специализированные ключи для разборки узлов и агрегатов.

Отмечается, что при модернизации особое внимание было уделено удобствам для машинистов.

"Фактически каждый вражеский обстрел энергетической инфраструктуры заставляет железнодорожников выводить на пути десятки тепловозов для подмены электровозов. Быстро приобрести этот подвижной состав невозможно, поэтому Укрзализныця постепенно восстанавливает парк, который еще подлежит ремонту", — отмечают в пресс-службе компании.

Напомним, согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн.