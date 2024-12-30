УЗ выпустила на маршрут еще один капитально восстановленный электропоезд

"Укрзализныця" продолжает модернизацию подвижного состава: после капитально-восстановительного ремонта на маршрут вышел электропоезд ЕР9Т. Его запуск позволит полностью обеспечить обновленные поезда направления Одесса – Каролино-Бугаз и Одесса – Раздельная, что значительно повысит комфорт и качество перевозок.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Новый электропоезд оборудован всем необходимым для удобных и безопасных поездок.

В частности:

пандусами для удобства пассажиров с ограниченными возможностями;

инклюзивными туалетами и специальными местами для лиц с инвалидностью;

навигацией, адаптированной для людей с нарушениями зрения (шрифт Брайля);

креплениями для перевозки велосипедов;

порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Это уже 10-й капитально восстановленный электропоезд, выпущенный "Укрзализныцей" в 2024 году, и 36-й – с момента начала полномасштабного вторжения.

Согласно сообщению, кроме электропоездов, "Укрзализныця" активно обновляет и пассажирские вагоны. Недавно капитальный ремонт испытал еще один, уже 18-й, плацкартный вагон.

Всего в этом году капитально восстановлено 23 пассажирских вагона, из которых пять специально адаптированы для детских перевозок.

"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав

"Укрзализныця" активно работает над обновлением пассажирского подвижного состава. В Украине продолжается строительство очередной партии из 66 новых пассажирских вагонов.

В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.

Все они будут иметь базовый набор современных удобств: кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики, качественное управляемое освещение, розетки и порты USB/Type-C, кофемашины и системы видеонаблюдения.

Напомним, согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн.