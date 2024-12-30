УЗ випустила на маршрут ще один капітально відновлений електропоїзд

"Укрзалізниця" продовжує модернізацію рухомого складу: після капітально-відновлювального ремонту на маршрут вийшов електропоїзд ЕР9Т. Його запуск дозволить повністю забезпечити оновленими поїздами напрямки Одеса – Кароліно-Бугаз та Одеса – Роздільна, що значно підвищить комфорт та якість перевезень.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Новий електропоїзд обладнаний усім необхідним для зручних та безпечних подорожей.

Зокрема:

пандусами для зручності пасажирів із обмеженими можливостями;

інклюзивними вбиральнями та спеціальними місцями для осіб із інвалідністю;

навігацією, адаптованою для людей із порушеннями зору (шрифт Брайля);

кріпленнями для перевезення велосипедів;

портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Це вже 10-й капітально відновлений електропоїзд, випущений "Укрзалізницею" у 2024 році, та 36-й – з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Згідно з повідомленням, окрім електропоїздів, "Укрзалізниця" активно оновлює й пасажирські вагони. Нещодавно капітального ремонту зазнав ще один, вже 18-й, плацкартний вагон.

Загалом цього року капітально відновлено 23 пасажирських вагони, з яких п’ять спеціально адаптовано для дитячих перевезень.

"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад

"Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі в Україні триває будівництво чергової партії з 66 нових пасажирських вагонів.

У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.

Усі вони матимуть базовий набір сучасних зручностей, зокрема: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки та порти USB/Type-C, кавомашини та системи відеоспостереження.

Нагадаємо, згідно з держбюджетом-2025, ухваленим 19 листопада Верховною Радою, на розвиток інфраструктури українських залізниць та оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю пасажирських вагонів передбачено 4,42 млрд грн.