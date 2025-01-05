УЗ розпочала модернізацію тепловозів 80-х років на власних заводах (ФОТО)

“Укрзалізниця” почала модернізувати тепловози серії ТЕП70 на власних потужностях.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про ремонт

Зазначається, що тепловози серії ТЕП70 випускалися в 1985-1989 роках.

Перший тепловоз цієї серії пройшов капітальний ремонт наприкінці минулого року. Для підготовки та проведення ремонту залізничникам знадобилось більше 4 місяців.

Під час ремонту залізничники освоїли низку робіт та виготовлення запчастин, яких немає на ринку.

Зокрема, відновлено візок тепловоза, гальмівну важільну передачу, компресор, тяговий електродвигун, центральну повітряну систему та інші елементи.

Також для капремонту тепловоза залізничники власноруч виготовили глушник дизеля тепловоза, тяги гальмівної передачі, спеціалізовані ключі для розбирання вузлів та агрегатів тощо.

Зазначається, що під час модернізації особливу увагу було приділено зручностям для машиністів.

"Фактично кожен ворожий обстріл енергетичної інфраструктури змушує залізничників виводити на колії десятки тепловозів для підміни електровозів. Швидко придбати цей рухомий склад наразі неможливо, тому Укрзалізниця поступово відновлює парк, який ще підлягає ремонту", - наголошують в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, згідно з держбюджетом-2025, ухваленим 19 листопада Верховною Радою, на розвиток інфраструктури українських залізниць та оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю пасажирських вагонів передбачено 4,42 млрд грн.