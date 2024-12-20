"Укрзализныця" запускает бесплатные поездки на ретропоездах в мир Гарри Поттера: как зарегистрироваться

" Укрзализныця " на зимние праздники запускает "магические экспрессы" — сказочные ретропоезды на паровозной тяге, которые будут курсировать во Львове и Киеве. В этом году пассажиры погрузятся в мир магии Гарри Поттера и отправятся с платформы 9 ¾ до рождественских чудес и победы над злом.

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци."

Отмечается, что на перроне пассажиров будет встречаться профессиональный фотограф, который сделает бесплатные фото возле исторического паровоза, а для самых маленьких пассажиров в вагонах предусмотрена развлекательная программа, аниматоры и подарки.

Во Львове поезда будут отправляться трижды в день с 25 по 29 декабря :

по будням в 15:15, 18:00 и 20:02;

по выходным в 10:05, 12:18 и 14:15.

Рождественские экспрессы в Киеве будут отправляться дважды в день с 1 по 5 января:

по будням в 16:30 и 19:00;

по выходным в 9:40 и 12:32.

Как отмечают в УЗ, путешествие на паровозе во Львове будет длиться около часа, в Киеве — полтора часа.

"В эти волшебные дни Укрзализныця стремится создать настоящий праздник для тех, в чьей жизни сейчас, как и в жизни Гарри Поттера в свое время, мало чуда: все рейсы будут бесплатными, а 80% мест будет отдано детям из временно перемещенных семей, детям защитников, железнодорожников, полицейских, спасателей и других социальных категорий", — подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что другие пассажиры также могут бесплатно попасть на борт "Магического экспресса". Для необходимо зарегистрироваться на сайте: services.uz.gov.ua/magic-express.

Для Львова :

Регистрация длится до 23:59 22 декабря, а 23 декабря алгоритм случайным образом выберет счастливчиков. Письма-приглашение сова почта доставит прямо на ваш электронный ящик.

Для Киева:

Регистрация до 23:59 29 декабря, а розыгрыш состоится 30 декабря.

Пассажирам советуют приходить на вокзал минимум за 30 минут до отправки, ведь их будут ждать памятные фото и анимационная программа.

Напомним, в августе "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков – Ясиня в составе поезда №15/16. Начиная с 12 декабря в составе поезда №26/25 Одесса-Ясиня также будет ежедневно курсировать детский вагон.

При финансовой поддержке правительства Бельгии планируется запустить еще 7 детских вагонов.