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"Укрзалізниця" запускає безкоштовні поїздки на ретропоїздах у світ Гаррі Поттера: як зареєструватися

Укрзалізниця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзалізниця" на зимові свята запускає “магічні експреси” — казкові ретропоїзди на паровозній тязі, які курсуватимуть у Львові та Києві. Цього року пасажири поринуть у світ магії Гаррі Поттера та вирушатимуть з платформи 9 ¾ до різдвяних див та перемоги над злом.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці." 

Зазначається, що на пероні пасажирів зустрічатиме професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а для найменших пасажирів у вагонах передбачена розважальна програма, аніматори та подарунки.

У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день з 25 по 29 грудня:

  • по буднях о 15:15, 18:00 та 20:02; 
  • по вихідних о 10:05, 12:18 та 14:15.

Різдвяні експреси в Києві відправлятимуться двічі на день з 1 по 5 січня:

  • по буднях о 16:30 та 19:00; 
  • по вихідних о 9:40 та 12:32.

Як зауважують в УЗ, подорож на паровозі у Львові триватиме близько години, у Києві — півтори години.

"У ці чарівні дні Укрзалізниця прагне створити справжнє свято для тих, у чиєму житті зараз, як і в житті Гаррі Поттера свого часу, замало дива: всі рейси будуть безкоштовними, а 80% місць буде віддано дітям з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліцейських, рятувальників та інших соціальних категорій", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що інші пасажири також можуть безкоштовно потрапити на борт "Магічного експреса" Для необхідно зареєструватися на сайті: services.uz.gov.ua/magic-express.

 Для Львова:

  • Реєстрація триває до 23:59 22 грудня, а 23 грудня алгоритм випадковим чином обере щасливчиків. Листи-запрошення совина пошта доставить прямо на вашу електронну скриньку.

Для Києва:

  • Реєстрація до 23:59 29 грудня, а розіграш відбудеться 30 грудня.

Пасажирам радять приходити на вокзал щонайменше за 30 хвилин до відправки, адже на них  чекатимуть пам’ятні фото й анімаційна програма.

Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16. Починаючи з 12 грудня у складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня також щодня курсуватиме дитячий вагон.

За фінансової підтримки уряду Бельгії планують запустити ще 7 дитячих вагонів.

Автор:
Світлана Манько