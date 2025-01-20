"Укрзалізниця" додала вагони для ретротуру Гайворонською вузькоколійкою

"Укрзалізниця" призначила додаткові вагони для паровозного ретротуру Гайворонською вузькоколійкою, який відбудеться 25 січня.

Про це інформує пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця" також додала ще один купейний вагон для трансферного перевезення з Києва до Гайворона.

Безпересадкові вагони Київ – Гайворон відправляються 24 січня і повертаються 25 січня. Квитки на трансфер можна знайти на онлайн-ресурсах "Укрзалізниці".

Що відомо про маршрут

Гайворонська вузькоколійна дорога є найстаршою та найдовшою вузькоколійною залізницею в Європі.

25 січня 2025 року за маршрутом Гайворон – Бершадь – Хащувате вирушатиме поїзд у складі паровоза Гр-336 та ретровагонів Pafawag (1950-ті) і ПВ-40 (1982 рік).

Де придбати квитки, їх вартість

Квитки на ретро-тур Гайворонською вузькоколійкою вже доступні для придбання. Їх можна купити через мобільний додаток Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua, у чат-ботах або в касах вокзалів.

Вартість квитків становить 120 гривень для дорослих та 90 гривень для дітей до 14 років. Поїздки здійснюватимуться за маршрутами №961, №962, №854 та №853.

Для зручності пасажирів передбачені безпересадкові вагони за маршрутами Київ – Гайворон та Львів – Гайворон (відправлення 24 січня, повернення 25 січня).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на зимові свята запускала “магічні експреси” — казкові ретропоїзди на паровозній тязі, які курсували у Львові та Києві.

Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.